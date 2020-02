Listopadowa noc i cisza wyborcza. Różne relacje szefowej kampanii Dudy i ugryzionego mężczyzny

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło i mieszkaniec Milanówka, którego mecenas ugryzła przed wyborami samorządowymi, przedstawiają różne szczegóły tego zdarzenia. On przekonuje, że próbował zatrzymać osoby łamiące w jego opinii ciszę wyborczą, natomiast szefowa kampanii Andrzeja Dudy - że broniła się przed atakiem. Obydwoje złożyli zawiadomienia o naruszeniu nietykalności osobistej. Jak podaje poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza", prokuratorskie postępowanie w tej sprawie oraz "dochodzenie w sprawie łamania ciszy wyborczej" zostały umorzone. Żaden z bohaterów zajścia nie złożył do tej pory prywatnego aktu oskarżenia.

"Mieszkaniec Milanówka twierdzi, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło roznosiła plakaty ośmieszające jednego z kandydatów. Kiedy próbował ją zatrzymać, ugryzła go w rękę" - napisała w sobotnim wydaniu "Gazeta Wyborcza". Incydent opisał w listopadzie 2018 r. portal internetowy Obiektywna.

Mężczyzna przekazał gazecie, że zrobił wówczas obdukcję i złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, obecnie szefowa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, w rozmowie z gazetą potwierdziła, że doszło do zdarzenia. Dodała, że zrobiła to po to, "by ratować siebie i dziecko". "Według jej relacji zaatakował ich barczysty mężczyzna, a ona nie wiedziała, jak się bronić. Chwilę potem wezwała policję" - pisze "GW".

Obdukcję wykonała także mecenas. Jak napisała "GW", wynika z niej, że "kobieta doznała powierzchownego urazu szyi, który nie spowodował uszkodzeń skóry, ani narządów wewnętrznych. Miała też stłuczenia prawej okolicy skroniowej i okolic oczu".

Straż miejska w Milanówku potwierdziła zdarzenie zarejestrowane jako wzajemne naruszenie nietykalności przez kobietę i mężczyznę. Po wydarzeniu obydwoje złożyli zawiadomienia o naruszeniu nietykalności osobistej.

Opis zajścia według ugryzionego mężczyzny

W niedzielę "Gazeta Wyborcza" przedstawiła na swojej stronie internetowej opis sytuacji, który przedstawił jej mieszkaniec Milanówka.

"Zauważyłem, że kobieta z dwoma mężczyznami wkładali broszury do skrzynek pocztowych kolejnych posesji. Ponieważ była cisza wyborcza, zawiadomiłem straż miejską" - przekonywał Krzysztof Umiastowski. Jak czytamy, na potwierdzenie swoich słów przedstawił 50-sekundowe nagranie rozmowy z dyżurnym strażnikiem:

"- Dobry wieczór, poproszę szybko patrol na ul. Podleśną, dobrze? - Co się dzieje?. - Roznoszą, agitują propagandę wyborczą od burmistrz Kwiatkowskiej. - Przy którym numerze? - Przy spalonym domku, przy transformatorze. Trzy osoby, zwróćcie uwagę też na monitoring, jedna osoba z psami, mają to wszystko w plecakach" - opisuje "GW". nagranie

Umiastowski przekonywał, że tuż po zgłoszeniu sytuacji, przekazał trzem osobom, że za chwilę pojawi się tam straż miejska. "Jeden z mężczyzn, ten z plecakiem, uciekł. Drugiego chwyciłem za rękaw kurtki. Próbowałem zatrzymać też kobietę. Kiedy patrol straży się zbliżał, ona zaczęła krzyczeć, że to napad i ugryzła mnie w rękę. Czy gdybym był bandziorem napadającym na niewinne kobiety w środku nocy, sam zawiadamiałbym straż i czekał na przyjazd patrolu?" - mówił mężczyzna.

Opis zajścia według Turczynowicz-Kieryłło

W sobotę, w dniu publikacji pierwszego artykułu Turczynowicz-Kieryłło odniosła się do niego na Twitterze. "Gazeta Wyborcza sięgnęła dzisiaj bruku. Stanęła po stronie damskiego boksera przeciwko matce broniącej dziecko. Ukryła opinie lekarskie, że sprawca mnie dusił. Zataiła, że zaatakował nas zawodowy hejter, opisywany w mediach ogólnopolskich" - napisała.

W kolejnym wpisie dodała, że gazeta "stanęła po stronie przemocy przeciwko kobiecie".

Sprawę skomentowała w sobotę także w programie "Babilon" w TVN24 BiS. Zrelacjonowała, jak według niej przebiegała rozmowa z dziennikarzem "Wyborczej", który do niej zadzwonił.

- To on w sposób karygodny prowadził dyskusję, gdzie matkę, która broni zaatakowane w nocy dziecko, przy sprawcy, który ją dusi, a która próbuje się uwolnić i gryzie go w rękę, aby przestał ją dusić, tę matkę opisuje się jako gryzonia, a w tytule daje się, że "zagryzła". Proszę pomyśleć o dziecku, o mnie - mówiła. - Jak my się mamy bronić jako kobiety przed przemocą? - pytała.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło także w sobotę opublikowała na Twitterze zeznanie strażnika miejskiego z Milanówka, który był jednym z interweniujących podczas zajścia przed wyborami samorządowymi. Funkcjonariusz zeznał, że z kolegą interweniował w nocy z 2 na 3 listopada 2018 roku po otrzymaniu zgłoszenia o szarpaninie z udziałem trzech osób.

"Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, zastaliśmy trzy osoby – kobietę z chłopcem i psem, których trzymał jakiś mężczyzna. Mężczyzna ten przytrzymywał te osoby za szyję, kobietę jednym przedramieniem, a chłopca drugim" – opisywał zdarzenie strażnik.

Mówił również, że "mężczyzna ten powiedział, iż ujął w czynie obywatelskim osoby, które złamały ciszę wyborczą i po godzinie 0:00 roznosiły na terenie Milanówka ulotki wyborcze jednego z kandydatów na stanowisko burmistrza". Tu strażnik zeznał, że mężczyzna pokazał ugryzienie na swoim przedramieniu, mówiąc, że ugryzła go kobieta. Potem wyjął ulotkę ze swojego samochodu i wskazywał, że wskazane przez niego osoby takie roznosiły.

"Nie zauważyłem, aby na ulicy leżały jakieś ulotki" – przekazał strażnik miejski. Dodał, że wszystkie osoby na miejscu interwencji zostały wylegitymowane. "Kobieta nazywała się Jolanta Turczynawicz-Kieryłło (pisownia oryginalna - red.)" - dodał strażnik.

W relacji funkcjonariusza, gdy kobieta zaczęła słabnąć, strażnicy wezwali karetkę pogotowia, do której najpierw udał się mężczyzna, który uczestniczył w szarpaninie, by opatrzono mu ramię po ugryzieniu. Na miejsce wezwano drugi ambulans. Gdy Turczynowicz-Kieryłło wyraziła zamiar zgłoszenia napaści na siebie i syna przez mężczyznę, strażnicy wezwali także policję.

Prokuratura umorzyła postępowanie

"Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek w internetowej publikacji, że zdjęcia z interwencji wskazują, że "strażnicy widzieli broszury propagandowe, które roznosiła Turczynowicz-Kieryłło". "Na jednym z ujęć nawet je fotografują" - napisał dziennik.

Gazeta cytuje także wersję wydarzeń przedstawioną na komisariacie dzień po zajściu przez mecenas. Zwraca także uwagę, że "prawniczka podaje różne wersje: dziś od kontaktu z ulotkami się odcina, wcześniej zeznała, że jedną znalazł na ulicy jej syn".

W papierowym wydaniu "GW" pisze także, że mecenas twierdzi, że "nie roznosiła żadnych ulotek, bo nie była zaangażowana w kampanię". "Na pytanie, co robiła przed drugą w nocy na ulicy, nie odpowiada. - Na miejscu nie było żadnych ulotek - przeczy" - napisała "Wyborcza".

Gazeta przytacza na stronie internetowej fragment jej relacji, złożonej na komisariacie dzień po zdarzeniu. "W dniu 3 listopada, po godz. 1, szłam po ulicy Podleśnej razem z 15-letnim synem i z dwoma małymi psiakami na smyczach. Syn miał w ręku ulotkę, którą podniósł z ziemi" - czytamy.

W związku ze sprawą w prokuraturze zeznawał jeden z policjantów. "Nie przypominam sobie, aby kobieta wspominała o tym, że była duszona. Nie widziałem u niej żadnych widocznych obrażeń. Mężczyzna pokazał ślad po ugryzieniu. W trakcie [mojej] rozmowy z kobietą swoją wersję wydarzeń próbował przedstawić też jej syn, ale matka zakazała mu się odzywać" - brzmią przytaczane przez dziennik zeznania funkcjonariusza.

Jak podaje dziennik, "po trzech miesiącach prokurator prowadząca sprawę umorzyła postępowanie, stwierdzając, że strony znają swoje dane i mogą dociekać praw w trybie prywatnoskargowym. Dochodzenie w sprawie łamania ciszy wyborczej też zostało umorzone - z uwagi na brak dowodów".

"GW" dotarła do pisma, "w którym Krzysztof Umiastowski prosi prokuraturę o dołączenie do materiału dowodowego ok. 90 ulotek, które zebrał tamtej nocy z okolic ul. Podleśnej w Milanówku". "Od śledczych usłyszał jednak, że nie zostaną dopuszczone, bo prokuratura nie ma miejsca na ich magazynowanie" - czytamy.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło pytana przez gazetę, dlaczego przez ponad rok nie złożyła prywatnego aktu oskarżenia, odparła, że "to wciąż jest przedmiotem analiz". Zawiadomienia w trybie prywatnoskargowym nie wniósł także Umiastowski.

Reporter TVN24 Radomir Wit zwrócił się z prośbą do mecenas o nagranie komentarza do poniedziałkowych doniesień gazety, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymał odpowiedzi.

