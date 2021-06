Bardzo ciekawe są tematy, które Joe Biden i Władimir Putin poruszyli, ale też bardzo ciekawe jest to, czego nie poruszyli - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Zwrócił uwagę, że nie było mowy o Nord Stream 2, "bo ta sprawa już została załatwiona i to po myśli prezydenta Putina".

"Sukces Władimira Putina"

Zwrócił uwagę, że na konferencjach prasowych po rozmowach obaj prezydenci nie powiedzieli nic o Nord Stream 2. - Bo ta sprawa już została załatwiona i to po myśli prezydenta Putina. To jest ustępstwo amerykańskie, że zostały zawieszone sankcje - powiedział.

Sikorski: nasz rząd wybiera rolę półsojusznika USA

Sikorski stwierdził, że "Polska ma unikalną szansę do wykorzystania miękkiej siły, albo zdegradowania się do roli półsojusznika". - Niestety nasz rząd wybiera tę rolę półsojusznika - stwierdził europoseł.

"Chcą obniżyć temperaturę sporu"

Były szef polskiej dyplomacji mówił również o tym, jak dynamika stosunków USA-Rosja może wpływać na międzynarodową sytuację Polski. - Jeden (kraj - red.) to nasz najważniejszy sojusznik, a drugi to nasz sąsiad, więc to że między nimi toczy się dialog i że próbują znaleźć pola do współpracy i ustabilizować swoje relacje, to raczej dobrze - powiedział. Europoseł stwierdził, że "ewidentne są różnice poglądów i nieprzekraczalne różnice interesów", ale "widać po obu stronach, że chcą obniżyć temperaturę sporu poniżej punktu wrzenia".