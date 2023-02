Nie tylko "Bestie". Tak wygląda kolumna prezydenta USA

Prezydent USA porusza się samochodem jadąc z liczącą co najmniej kilkanaście pojazdów eskortą. Podczas trwającej wizyty kolumna z Joe Bidenem po raz pierwszy przejechała ulicami Warszawy w poniedziałek przed północą z lotniska do hotelu Marriott w Śródmieściu. Reporter Bartłomiej Ślak przyjrzał się tej kolumnie i w programie specjalnym w TVN24 wyjaśnił na jej przykładzie, jaką funkcję pełnią poszczególne wchodzące w jej skład pojazdy.

Prezydent USA w "Bestii"

Następne jadą pojazdy z członkami bezpośredniej ochrony prezydenta USA. Poprzedzają one co najmniej dwie opancerzone limuzyny prezydenckie, potocznie nazywane Bestiami (ang. Beast) lub Cadillac One. W każdym konwoju prezydenckim jadą się co najmniej dwie identyczne Bestie z identycznymi tablicami rejestracyjnymi, tak by potencjalni napastnicy nie mogli mieć pewności, w którym pojeździe jest obecnie głowa państwa.