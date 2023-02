Komorowski o wizycie Bidena: to będzie sygnał dla Moskwy

Bronisław Komorowski, były prezydent, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce to będzie przede wszystkim "sygnał dla Moskwy mówiący tyle, że my, Zachód, jesteśmy zdeterminowani w utrzymaniu wsparcia dla Ukrainy". Dodał, że będzie to też sygnał dla krajów wschodniej flanki NATO, że Ameryka "stoi na straży bezpieczeństwa tego regionu".

- Przede wszystkim to będzie sygnał dla Moskwy mówiący tyle, że my, Zachód, jesteśmy zdeterminowani w utrzymaniu wsparcia dla Ukrainy - jak to w tej chwili mówi amerykańska dyplomacja - tak długo, jak to będzie potrzebne - powiedział. - To pierwszy, najważniejszy sygnał, który będzie w momencie planowanej, albo - jak twierdzą niektóre media - już uruchamianej ofensywy rosyjskiej - dodał.