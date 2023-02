Trzaskowski, Grodzki, Morawiecki, Tusk. Seria spotkań Joe Bidena

czytaj dalej

Dziś patrzymy na płonącą Ukrainę, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze, widzimy zabitych ludzi, zamordowanych, obrazy jak z drugiej wojny światowej. Coś, co nigdy miało się nie powtórzyć, dzisiaj jest straszliwym udziałem naszych sąsiadów, dlatego że Rosja na powrót chce stać się imperium, realizować ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, nie ma na to zgody wolnego świata - podkreślił we wtorkowym przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za "ważne słowa".