Nawiązanie do Jana Pawła II i twarde słowa wobec Putina. Przemówienie Joe Bidena w Warszawie

Joe Biden w przemówieniu przy Zamku Królewskim wygłoszonym w sobotę nawiązał do słów papieża Jana Pawła II. "Nie lękajcie się" - mówił amerykański prezydent, cytując papieskie przesłanie i przekonując, że pokona ono brutalność wojny w Ukrainie. Zwrócił się także do samych Ukraińców. - Stoimy z wami - podkreślił. - Siła człowieka jest większa niż wola jakiegokolwiek dyktatora - zauważył.

Przemówienie prezydenta USA Joe Bidena na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wieńczyło jego dwudniową wizytę w Polsce.

- "Nie lękajcie się", były to pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia papieża po jego wyborze w październiku 1979 roku. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Te słowa odmieniły świat - powiedział. - To było przesłanie na temat siły wiary, siły odporności, siły ludzi. W obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów było to przemówienie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą Europę Wschodnią. To było przesłanie, które pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny - dodał, odnosząc się do inwazji Rosji na Ukrainę.

Prezydent USA: to wielki zaszczyt, że mogę być w Polsce TVP

Wspomniał, że gdy Jan Paweł II wypowiadał te słowa, Związek Radziecki rządził żelazną pięścią, kryjąc się za Żelazną Kurtyną. - Rok później "Solidarność" przejęła Polskę. Wszyscy jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni Lechowi Wałęsie - powiedział amerykański prezydent.

- Dziesięć lat później Związek Radziecki rozpadł się. Polska, Europa Środkowo-Wschodnia uzyskały wolność. Nic z tej bitwie o wolność nie było proste i łatwe. To była długa, bolesna droga, która trwała nie dni i miesiące, a dziesięciolecia. Wyszliśmy wolni z tej bitwy. Była to walka między demokracją a autokracją, wolnością a uciskiem, porządkiem opartym na regułach a takim, gdzie rządziła brutalna siła. Tej bitwy, która trwa teraz, nie wygramy w ciągu dni czy miesięcy. Musimy przygotować się na długą walkę - zwracał uwagę.

Zaznaczył, że "Warszawa stała dumnie, walcząc o wolność i triumfując". - Na tym placu była kiedyś Madeleine Albright, Czeszka z pochodzenia, która stała się jednym z największych czempionów wolności. Całe życie walczyła o zasady demokracji. Ukraina i jej naród stali się dziś tej walki przedmurzem - mówił.

"Rosja zdławiła demokrację i chce zrobić to gdzie indziej, nie tylko na własnej ziemi"

Biden w czasie swojego przemówienia zwrócił się do obywateli Ukrainy. - Moje przesłanie dla Ukrainy jest takie, że stoimy z wami. Kropka - oświadczył krótko.

Biden w przesłaniu do Ukraińców: my stoimy z wami, kropka TVP

- Węgry w 1956 roku. Polska w 1956 roku, potem znowu w 1981 roku. Czechosłowacja w 1968 roku. Opór wytrwał. W 1989 mur berliński i wszystkie mury dominacji sowieckiej upadły, zaś ludzie zatriumfowali - kontynuował. - Walka o demokrację nie mogła się zakończyć i nie zakończyła się razem z zakończeniem zimnej wojny. Przez ubiegłe 30 lat siły autokratów na całym świecie walczyły dalej, wyrażając swoją pogardę dla rządów prawa. Atakowały demokrację i pogardzały prawdą - mówił amerykański prezydent.

- Dziś Rosja zdławiła demokrację i chce zrobić to gdzie indziej, nie tylko na własnej ziemi. Celem [prezydenta Rosji, Władimira - przyp. red.] Putina jest powiedzenie, że denazyfikuje Ukrainę. To kłamstwo, cyniczne kłamstwo, o czym on wie. Jest to też obrzydliwość - skwitował.

Joe Biden KPRP/Jakub Szymczuk

Wspomniał tu, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "jest demokratycznie wybranym prezydentem, w dodatku Żydem", a jego rodzina ze strony jego ojca została zamordowana w czasie II wojny światowej, w Holokauście. - Putin, jak wszyscy autokraci przed nim, jest bezczelny na tyle, aby wierzyć, że jego siła daje mu mówić takie rzeczy - zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

Biden w swoich słowach zwrócił się także do Rosjan, przypominając czasy niemieckiej okupacji i oblężenia Leningradu przez Niemców. - Niezależnie od tego, czego doświadczyło wasze pokolenie, musicie pamiętać Leningrad. Słyszeliście o tym od rodziców, dziadków. To nie jest wspomnienie przeszłości. To dokładnie to, co robi teraz armia rosyjska na Ukrainie - powiedział.

Biden: mamy święty obowiązek, aby bronić każdego członka NATO siłą naszej kolektywnej obrony TVP

Biden: przybywam do Europy z jasnym przesłaniem

- Raptem miesiąc temu byliście krajem XXI wieku. Mieliście marzenia i ambicje. Teraz agresja Putina odcięła was od reszty świata. W tej chwili cofa Rosję do XIX wieku. Nie tym jesteście. To nie jest przyszłość, na którą zasługujecie. Wy, wasze rodziny, wasze dzieci. Ta wojna nie jest warta, nie jest godna was, Rosjan. Możecie i musicie położyć jej koniec - oświadczył.

Biden akcentował, że przybył do Europy "z jasnym i konkretnym przesłaniem" do NATO, G7 i Unii Europejskiej, a także do "wszystkich krajów kochających wolność".

- Musimy teraz zobowiązać się, że będziemy w tej walce przez długi czas. Musimy być zjednoczeni: dziś, jutro, pojutrze, przez najbliższe lata i dziesięciolecia. Nie będzie łatwo, to będzie miało swoją cenę, ale to cena, którą płacimy, ponieważ mrok autokracji nie da rady sprostać kagankowi wolności, który oświetla naszą naszą drogę tu i wszędzie. Po raz kolejny musimy pokazać, że właśnie w takich najmroczniejszych chwilach pojawia się największy postęp - naciskał.

Biden: mrok autokracji nie da rady sprostać kagankowi wolności, który oświetla naszą drogę TVP

Zauważył tu, że "historia uczy nas, że to zadanie naszego pokolenia, naszych czasów". - Pamiętajmy o uderzeniu młota, który obalił mur w Berlinie, o sile, która podniosła Żelazną Kurtynę. To nie są słowa jednego lidera, to byli ludzie Europy, którzy przez dziesięciolecia walczyli, aby wyrwać się okowów - przypomniał.

"Mój Boże, ten człowiek nie może pozostać u władzy na zawsze"

Amerykański prezydent zaznaczył, że dzisiaj w oczach "dzielnych, dumnych Ukraińców" widzimy, że "siła człowieka jest większa niż wola jakiegokolwiek dyktatora".

- Tu i teraz, niech słowa Jana Pawła II zapłoną jasno. Nigdy nie odpuszczajcie sobie nadziei, nie wątpcie, nie pozwólcie utracić ducha, nie lękajcie się - apelował Biden. - Dyktator chcący odbudować imperium nigdy nie da rady przeważyć nad miłością ludzi do wolności. Brutalność nie zatriumfuje nad wolnością. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem dla Rosji, gdzie wolny naród miałby odpuścić sobie swoją wolność, by żyć w mroku, swą przyzwoitość, wolność, możliwości, szanse - tłumaczył.

- Mój Boże, ten człowiek nie może pozostać u władzy na zawsze - zaznaczył, odnosząc się do prezydenta Rosji.

