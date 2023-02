Wiemy, gdzie i o której przemówi Joe Biden. Ambasador USA o wizycie prezydenta w Polsce

Prezydent USA Joe Biden przemówi do Polaków we wtorek 21 lutego o godzinie 17.30 - powiedział Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, w "Faktach po Faktach". Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Ambasador USA przekazał szczegóły wizyty prezydenta USA w Polsce.

Ambasador Mark Brzezinski odniósł się w środę "Faktach po Faktach" w TVN24 do wizyty Joe Bidena w Polsce, zaplanowanej na 20-22 lutego.

Brzezinski: to jest historyczny moment

- Jestem niezmiernie podekscytowany wizytą Bidena w Polsce. Dla niego to nie jest kwestia polityki, to jest kwestia sojuszu, który ma się przeciwstawiać złu i wygrać - powiedział Brzezinski.

- Pamiętam, kiedy Biden był tutaj w zeszłym roku, pojechał na Stadion Narodowy i uściskał uchodźców. Myślę, że prezydent Biden chce wrócić do Polski i powiedzieć "dziękuję" - kontynuował ambasador.

- To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu roku. To jest ogromny zaszczyt. Faktem jest to, że prezydent Biden dba o Polskę, dba o was i o wasze bezpieczeństwo - powiedział Brzezinski po polsku.

Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Jest godzina przemówienia Bidena

Brzezinski mówił też o szczegółach wizyty gospodarza Białego Domu w Polsce.

- Prezydent Biden przyleci w poniedziałek 20 lutego wieczorem. Wygłosi przemówienie o godzinie 17.30 we wtorek 21 lutego do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego - przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w TVN24. - Zapraszamy cały polski naród, będzie to czas, kiedy wy będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi osobiście do was - mówił dalej.

Jak mówił Brzezinski, lokalizacja, w której Biden wygłosi przemówienie, ma znaczenie symboliczne. Nawiązał tu do tego, że Stare Miasto było zniszczone w czasie II wojny światowej. - Symbolika odbudowy z popiołów ma ogromne znacznie w odniesieniu do tego, co zrobimy z Ukrainą - stwierdził.

Brzezinski: to będzie przełomowa chwila prezydentury Bidena

Brzezinski powiedział, że "Biden to prezydent ludzi". - Najważniejszym życzeniem jego ekipy jest to, żeby wygłosił przemówienie do Polaków i żeby wszyscy byli na nie zaproszeni. Zapraszamy wszystkich - powtórzył.

Ambasador mówił także, że to będzie "przełomowa chwila prezydentury Joe Bidena". Zapewniał, że NATO jest chronione, sojusz jest spójny i wspiera naród ukraiński.

Brzezinski: to będzie przełomowa chwila prezydentury Bidena TVN24

Dalszy plan wizyty Bidena

Jednocześnie ambasador Brzezinski przekazał, że prezydent Biden planuje dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Poinformował też, że w środę Joe Biden weźmie udział w spotkaniu przywódców tak zwanej Bukareszteńskiej Dziewiątki. Dodał, że nie jest tam spodziewana obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Brzezinski: Biden ustawi swoje przemówienie w kontekście historycznym, ale będzie mówił też o przyszłości TVN24

Ambasador Brzezinski był gościem "Faktów po Faktach" również w ubiegły piątek.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24