Jak ważna była wizyta Bidena? Ambasador Mark Brzezinski: w skali od 1 do 10 zdecydowanie na 10

Brzezinski o wizycie Bidena: historyczna, pełny sukces

Jak mówił, "w skali od 1 do 10, gdzie 10 to poziom najwyższej wagi, wizyta Bidena w Kijowie, a potem w Warszawie była zdecydowanie na 10". - Prezydent zapewnił Ukraińców, walczących obywateli, że Ameryka stoi z nimi i wysłał sygnał do świata, że nie powinno być żadnych wątpliwości co do naszego zaangażowania i wsparcia Ukraińców do samego końca. Przyjechał do Polski, by konsultować sytuację z najważniejszymi osobami w państwie - o tym, co zrobić, żeby NATO było zabezpieczone i żeby dalej wspierać ukraiński naród - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych.