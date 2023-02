Rzecznik MSZ o wizycie Joe Bidena w Polsce: początek przyszłego tygodnia będzie jednym z najważniejszych dyplomatycznie momentów tego roku

- To, czego jesteśmy pewni to to, że początek przyszłego tygodnia będzie jednym z najważniejszych dyplomatycznie momentów tego roku, który całkiem niedawno się rozpoczął. Zresztą, to będzie o tyle ważny moment w relacjach polsko-amerykańskich, że mój szef pan minister Zbigniew Rau dokładnie kilka minut po zakończeniu wizyty prezydenta Bidena też udaje się do Stanów Zjednoczonych i do ONZ, żeby te nasze stosunki realizować tam dalej - dodał.