Kiedy do Polski przyleci Biden? Czy w Warszawie będzie Zełenski? Szef BBN odpowiada

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zamierza przyjechać do Polski. Nadal nie jest jednak znana data tej wizyty. W środę w "Faktach po Faktach" w TVN24 był o to pytany Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Siewiera: trwają rozmowy o wizycie Zełenskiego w Warszawie

Siewiera: liczymy na strategiczną współpracę przemysłu obronnego z USA

- Liczymy na strategiczną współpracę przemysłu obronnego z USA. Między innymi HIMARSy są przykładem technologii, która wykorzystuje sprawdzone rozwiązania amerykańskiej firmy, jednocześnie adaptując je do naszych platform kołowych, polskiej produkcji. Nie jest to wcale taka prosta sprawa, by tylko postawić wyrzutnię na polskim pojeździe. Tutaj możliwości polskiego przemysłu są również istotnym elementem naszego patrzenia w przyszłość - podkreślił Siewiera. Jak poinformował, BBN zamierza uruchomić program debat strategicznych, angażujący ekspertów z różnych dziedzin związanych z bezpieczeństwem. - Właściwą przestrzenią do dyskusji o strategii bezpieczeństwa państwa jest BBN - stwierdził.

Siewiera: niejeden komentator nazywa nas "humanitarian superpower"

Szef BBN mówił również o polskich ratownikach, którzy pomagają w Turcji po trzęsieniu ziemi. Zwrócił uwagę, że "Polska jest takim krajem, który za każdym razem, również w przeszłości, wielokrotnie udzielał pomocy humanitarnej w operacjach ratowniczych, czy to gasząc pożary we Francji, Czechach i Grecji, czy prowadząc operacje rozpoznawcze w trakcie pierwszej fazy COVID-19, czy poprzez wiele innych działań". - Kłopotem jest to, że w każdej operacji ratowniczej ograniczeniem w pewnym momencie staje się zdolność przyjęcia tej pomocy. Z wielu stron płynie pomoc, a wydolność lotnisk, wydolność infrastruktury ogranicza możliwość redystrybucji zespołów ratownictwa - zaznaczył. Szef BBN dodał, że istotne jest to, że tego typu działania Polska wykorzystuje w swojej polityce zagranicznej. - To staje się naszym znakiem rozpoznawczym. Niejeden komentator nazywa nas "humanitarian superpower" - dodał.