Joe Biden przyjeżdża do Warszawy. Komentarze ekspertów w "Faktach po Faktach"

- Zarysuje się perspektywa polityczna, nie wojskowa, do czego dążymy. To Stany Zjednoczone są rzeczywistym liderem oporu przeciwko agresji rosyjskiej - podkreślił Smolar.

Amerykańskie wsparcie

"Czas gra na korzyść Putina"

- Czas jest po stronie Putina w tym znaczeniu, że Ukraina ponosi olbrzymie straty, zarówno ludzkie, jak i materialne. Jak nie będziemy jej pomagać, to będzie się wykrwawiać. I to jest zła wiadomość - wskazał profesor Zielonka.

Pytany o to, co może stać się z Rosją i obecnymi władzami, stwierdził, że trudno jest mu odpowiedzieć. Przypomniał, że w czasach zimnej wojny specjaliści spekulowali, czy Związek Radziecki może upaść. - Ostatecznie upadł i to samo może stać się z Rosją Putina. To nie jest przecież tak, że Putin ma władzę na zawsze. Ale to też nie jest tak, że jest już jakiś jasno określony scenariusz, że jest silne społeczeństwo obywatelskie, które chce go zmieść - mówił ekspert.