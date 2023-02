Ambasador USA o przyjeździe Joe Bidena do Polski: bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich

Wizyta Joe Bidena w Polsce to bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich oraz jedność sojuszniczą w świetle brutalnej agresji Rosji w Ukrainie - powiedział w TVN24 ambasador USA Mark Brzezinski.

Biały Dom ogłosił w piątek wieczorem, że prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 lutego.

Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski Reuters

Do tej zapowiedzi odniósł się w TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. - Jestem bardzo podekscytowany tym, że Biały Dom właśnie ogłosił, że prezydent Joe Biden wraca do Polski.

Jak zaznaczył Brzezinski, "ta wizyta odbędzie się 11 miesięcy po historycznej wizycie Joe Bidena w marcu tamtego roku w Polsce". - To bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich oraz jedność sojuszniczą w świetle brutalnej agresji Rosji w Ukrainie - dodał.

Gość TVN24 mówił, że "podczas tej wizyty prezydent Biden oczywiście spotka się z prezydentem Dudą po to, żeby mówić o relacjach dwustronnych i naszych zbiorowych wysiłkach dla wspierania Ukrainy". - Przekaże również ważne słowa, ważne wystąpienie przed rocznicą brutalnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Biden będzie mówił o tym, w jaki sposób USA pomogły w zorganizowaniu wsparcia w Europie i na świecie dla Ukrainy w obronie ich wolności i demokracji. Prawda jest taka, że USA będą dalej przy boku obywateli ukraińskich tak długo, jak będzie to potrzebne - dodał.

Brzezinski: przyjazd Bidena do Polski to bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich TVN24

Brzezinski: oczekuje, że słowa prezydenta Bidena w tym miesiącu będą równie znaczące

Mark Brzezinski powiedział, że "wystąpienie prezydenta Bidena na Zamku Królewskim w zeszłym roku było historycznym wydarzeniem, które pozwoliło zwiększyć determinację sojuszników, by stać przy boku Ukrainy". - Oczekuję zatem, że słowa prezydenta Bidena w tym miesiącu będą równie znaczące - stwierdził.

- Mamy nadzieję, że będziemy mogli powitać szerokie grono polskich przyjaciół, którzy będą mogli uczestniczyć w tej niezmiernie ważnej chwili. Przekażemy informacje, jak tylko będzie to możliwe - zapowiedział.

Ambasador USA w Polsce podkreślił, że "bardzo ważne jest to, że podczas wizyty prezydenta Polska oraz Słowacja będą współgospodarzami spotkania przywódców B9". - To spotkanie pozwoli na potwierdzenie przez prezydenta Bidena naszego niezłomnego wsparcia dla bezpieczeństwa Sojuszu - zaznaczył.

- Są to czasy historyczne w relacjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jestem niezmiernie dumny z tego, że jestem ambasadorem USA w Polsce właśnie teraz - dodał gość TVN24.

Brzezinski po polsku: prezydent Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo

Następnie Mark Brzezinski w rozmowie z Piotrem Kraśką powiedział kilka zdań w języku polskim.

- To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. Prezydent Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo. On jest pod wrażeniem tego, jak Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy. Prezydent Biden był już w Polsce wiele razy, jako senator, jako wiceprezydent i teraz jako prezydent. Organizujemy teraz jego wizytę i koordynujemy ją z Białym Domem. Oczywiście prezydent Biden spotka się z prezydentem Dudą, będzie spotkanie z B9 i zobaczymy, co jeszcze. Mamy wielu gości w Polsce, ale ta wizyta jest najważniejsza. To jest dla nas ogromny zaszczyt. Dziękuję - mówił.

Ambasador Mark Brzezinski po polsku: prezydent Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo TVN24

Wizyta Bidena w Polsce

Ewentualna wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce była w ubiegłym tygodniu przedmiotem rozmów szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z przedstawicielami Białego Domu i Departamentu Stanu. Przydacz stwierdził, że podczas rozmów dokonano dużych postępów w ustalaniu szczegółów wizyty.

- Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski, ani nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę - mówił w czwartek Biden dziennikarzom przed Białym Domem. Pytany, czy pojedzie też do Ukrainy, odparł, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko".

Joe Biden w Polsce w 2022 roku

Joe Biden jako prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę po raz pierwszy, i jak dotąd jedyny, pod koniec marca zeszłego roku. Oprócz oficjalnych spotkań z władzami, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą, przywódca rozmawiał też z amerykańskimi żołnierzami oraz uchodźcami z Ukrainy.

- Dziś Rosja zdławiła demokrację i chce zrobić to gdzie indziej, nie tylko na własnej ziemi. Celem Putina jest powiedzenie, że denazyfikuje Ukrainę. To kłamstwo, cyniczne kłamstwo, o czym on wie. Jest to też obrzydliwość - mówił wówczas w czasie kończącego wizytę przemówienia na Zamku Królewskim.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp / prpb