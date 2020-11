Agencja General Services Administration, która zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu innych amerykańskich agencji federalnych, zainicjowała już proces przekazania władzy prezydentowi elektowi Joe Bidenowi i jego ekipie. "Dałem sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Mojemu zespołowi nakazałem to samo" - napisał prezydent Donald Trump, zastrzegając jednak, że wciąż jest pewny swojego zwycięstwa.

Kiedy polska uzna zwycięstwo Bidena? Szef MSZ: to zależy od sytuacji politycznej i prawnej

Rau, który był we wtorek gościem Polskiego Radia, pytany był "kiedy MSZ oficjalnie uzna" zwycięstwo Bidena. - To zależy od rozwoju sytuacji i politycznej i prawnej w samych Stanach Zjednoczonych - odpowiedział. - Tu są kluczowe dwie daty: albo 14 grudnia, kiedy zagłosuje kolegium elektorów, albo w zależności od aktywności sądów orzekających o prawomocności tych wyborów, co może trwać nawet aż do 20 stycznia - wymienił.