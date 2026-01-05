Logo strona główna
Polska

Senyszyn o Czarzastym: Wszedł w buty PiS-u. Nie powinien być marszałkiem

pc
Joanna Senyszyn o Włodzimierzu Czarzastym w roli marszałka Sejmu: pomyłki się zdarzają
Źródło: Kropka nad i TVN24
Włodzimierz Czarzasty nie powinien być marszałkiem Sejmu, bo wszedł w buty PiS-u - oceniła w "Kropce nad i" Joanna Senyszyn, która niedawno założyła własną lewicową partię. Prof. Senyszyn oskarżyła lidera Nowej Lewicy o to, że chce stosować sejmową "zamrażarkę", tak jak swego czasu marszałkowie z ramienia PiS.

- No cóż, pomyłki się zdarzają - powiedziała w "Kropce nad i" Joanna Senyszyn. W ten sposób skomentowała fakt, że przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. Dodała, że dobrze zna Czarzastego i jej zdaniem nie powinien on pełnić tej funkcji. Wcześniej oświadczyła, że on dla niej nie istnieje.

Kiedy prowadząca program Monika Olejnik dopytywała, dlaczego jej gościni tak uważa, Senyszyn odpowiedziała: - Już teraz widać wyraźnie, że wszedł w buty PiS-u.

Dodała, że jej zdaniem taką opinię powtórzył po niej lider partii Razem Adrian Zandberg. Posłowie tego ugrupowania nie poparli bowiem kandydatury Czarzastego na marszałka Sejmu.

- Powiedział (Włodzimierz Czarzasty - red.), że będzie stosował zamrażarkę. To była metoda PiS-owska, żeby nie dawać numerów druków żadnym, praktycznie żadnym projektom opozycji. Chodziło o to, żeby one w ogóle nie istniały - mówiła Senyszyn.

Po objęciu funkcji marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie stosował "marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa".

Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu
Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?
Michał Istel
Dwie strony Joanna Senyszyn
Senyszyn mocno o marszałku Sejmu. "Bardzo śliski"
Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg
Zandberg pisze: jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku

Senyszyn: Nawrocki chciałby być wszystkim

W trakcie rozmowy Joanna Senyszyn nie szczędziła też słów krytyki pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ona sama w 2025 roku też kandydowała na prezydenta. W rozmowie z Moniką Olejnik przypomniała, że jeszcze w czasie kampanii wyborczej mówiła, iż to Kaczyński będzie najbardziej stratny, jeśli wygra Nawrocki.

- Widać wyraźnie, że (Nawrocki - red.) to nie będzie taki grzeczny długopis jak Duda, tylko że to będzie człowiek, który zechce rządzić - wyjaśniła. Jej zdaniem Karol Nawrocki chciałby być "wszystkim" w państwie. - To był wielki błąd Kaczyńskiego, że go wystawił - dodała.

Joanna Senyszyn o Karolu Nawrockim
Źródło: Kropka nad i TVN24

Jak mówiła gościni "Kropki nad i", Karol Nawrocki zaraz po wyborze wypowiedział wojnę Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, "którego nie znosi". - Uważam, że to jest człowiek, który w ogóle z taką przeszłością, z takimi szemranymi znajomościami nie powinien być kandydatem na cokolwiek - przekonywała.

- Ja sobie przypominam, że kiedy w 2002 roku mówiłam, że trzeba IPN zlikwidować, to wtedy nawet moja partia miała do mnie pretensje, nie mówiąc o wszystkich innych. A gdyby wtedy mnie posłuchano, to nie byłoby Nawrockiego i nie byłoby wielu problemów - oceniła Senyszyn. Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2021-2025.

Z lewej strony idzie Nowa Fala

Joanna Senyszyn mówiła w "Kropce nad i" także o swojej partii politycznej, Nowej Fali Profesor Senyszyn. Powiedziała, że po wyborach prezydenckich zgłosiło się do niej 10 tysięcy osób, z czego 7-8 tysięcy to "byli ludzie młodzi".

- Przede wszystkim wprowadziłabym świeckie państwo, dlatego że uważam, że prawie wszystkie złe rzeczy i nieszczęścia, które się dzieją w naszym kraju, wynikają z tego, że żyjemy w państwie wyznaniowym, w państwie klerykalnym. No właśnie to, że kobiety nie mają prawa do samostanowienia, to, że LGBT nie ma pełni praw, no to wynika z tego, że jesteśmy państwem wyznaniowym - powiedziała rozmówczyni Moniki Olejnik.

Joanna Senyszyn o swoich poglądach antyklerykalnych
Źródło: Kropka nad i TVN24

Liderka nowego ugrupowania po lewej stronie sceny politycznej tłumaczyła, że umieszczenie jej nazwiska w nazwie wynika z troski o rozpoznawalność tego projektu, a nie "miłości własnej". - Chociaż, oczywiście, kto nie kocha siebie, ten nie kocha ludzi, a skromność, jak mówił mój mąż zawsze o mnie, skromność nie jest wadą Joanny - dodała.

Jak poinformowała Senyszyn, w jej partii większość miejsc na listach wyborczych rozdysponują szeregowi członkowie, a nie kierownictwo. W Radzie Liderów partii są: Marek Balt (były europoseł SLD), Robert Kwiatkowski (były prezes TVP, doradca kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego), Piotr Bakun (wcześniej jeden z liderów Bezpartyjnych Samorządowców), Włodzimierz Michalak oraz ona sama.

- No i postanowiłam, wspólnie z tymi moimi założycielami, że o 20 miejscach tylko my zadecydujemy, a 1000 miejsc rozdysponują członkowie naszej partii - oświadczyła liderka.

pc

"To są szalone wpisy świadczące o krańcowym rozbestwieniu"

pc
Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: TVN24

Joanna SenyszynLewicaNowa LewicaWłodzimierz CzarzastyPolitykaAdrian ZandbergPartia Razem
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica