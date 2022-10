Posłanka pokazała w kościele transparent "Kobieto! Sama umiesz decydować". Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu

Sejmowa komisja zarekomendowała uchylenie immunitetu posłance Joannie Scheuring-Wielgus. Ma to związek ze sprawą z października 2020 roku, gdy razem ze swoim mężem weszła na mszę do jednego z toruńskich kościołów.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrzyła pozytywnie wniosek toruńskiego prokuratora rejonowego z 17 grudnia 2020 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus.

W sprawie chodzi o zdarzenia, do których doszło podczas porannej mszy w październiku 2020 roku w toruńskim Kościele świętego Jakuba Apostoła.

W trakcie nabożeństwa do kościoła weszła posłanka Scheuring-Wielgus ze swoim mężem. Podeszli do ołtarza, po czym stojąc przodem do wiernych, prezentowali transparenty o treści "Kobieto! Sama umiesz decydować" oraz "Kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką".