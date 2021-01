Klub KO w takim składzie spotkał po raz pierwszy od kilku miesięcy. "Nikt nie zapowiada dalszych odejść"

Nawet jeśli ktoś odchodzi, trzeba podkreślać wszystko dobre, co udało się razem zrobić i liczyć na współpracę w przyszłości - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka po czwartkowym posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Według nieoficjalnych informacji, jednym z tematów spotkania była sprawa przejścia Joanny Muchy z PO do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

Budka: nikt nie zapowiada dalszych odejść

Po posiedzeniu klubu Budka powiedział, że "nikt nie zapowiada dalszych odejść". - Natomiast ważne jest, by w razie czego rozstawać się na koleżeńskich zasadach, by ścieżka powrotu była otwarta, bo tak czy inaczej spotkamy się we wspólnym projekcie - ocenił. - W ubiegłej kadencji przechodziliśmy rozstania i powroty. Ważne jest, by pamiętać, że to jest grupa kolegów i nawet jeśli ktoś odchodzi, trzeba podkreślać wszystko dobre, co udało się razem zrobić i liczyć na współpracę w przyszłości - kontynuował.