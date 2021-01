Mucha: Platforma zachowuje się tak, że jak ktoś mówi "PiS", to odpowiada: nie ma naszej zgody

Byłam w Platformie od jakiegoś czasu w wewnętrznej opozycji albo wręcz outsiderką - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka Joanna Mucha, wyjaśniając powody dołączenia do ruchu Polska 2050. - Trzeba było po prostu podjąć decyzję: albo wyjść z polityki, bo to też rozważałam, albo zaangażować się w projekt, w który będę wierzyła - dodała.

"Platforma straciła moc wygrywania wyborów"

- Jestem przekonana o tym, że Platforma straciła moc wygrywania wyborów - dodała. Posłanka przyznała, że była w Platformie "od jakiegoś czasu w wewnętrznej opozycji albo wręcz outsiderką". - Trzeba było po prostu podjąć decyzję: albo wyjść z polityki, bo to też rozważałam, albo zaangażować się w projekt, w który będę wierzyła i będę wierzyła w to, że to jest projekt, który wygra - wyjaśniała Mucha.