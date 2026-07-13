Tak jest "Rozczarował mnie Szymon Hołownia". Joanna Mucha o tym, dlaczego Polska 2050 rozpadła się Filip Czerwiński |

Joanna Mucha: rozczarował mnie Szymon Hołownia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod koniec września ubiegłego roku Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Na początku tego roku wybory wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Paulina Hennig-Kloska - która przegrała z nią w drugiej turze - wyszła z klubu i z partii, zabierając około połowy wszystkich parlamentarzystów Polski 2050. Założyli oni nowy klub parlamentarny - Centrum - a niedawno także nową partię.

Joanna Mucha, która opuściła Polskę 2050 w lutym, ale nie dołączyła do Centrum, powiedziała w poniedziałek w programie "Tak jest" w TVN24, że zarówno ona, jak i wiele osób ubolewa, że nie spełniły się ich nadzieje co do tej formacji.

- Rozczarował mnie Szymon Hołownia, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ta partia powinna była rzeczywiście zastąpić centrum na polskiej scenie politycznej. Ona się rzeczywiście składała z dwóch części, tej społecznej, tej liberalnej, i jako projekt centrowy naprawdę miała szansę na to, żeby pokazać proreformatorski nurt w Polsce - oceniła.

"Szymon uważał, że wie lepiej"

Zdaniem Joanny Muchy projekt o nazwie Polska 2050 zabił przede wszystkim brak doświadczenia politycznego, a "walka o stołki" była tego konsekwencją. - Niestety, Szymon uważał, że wie lepiej. Ja już widziałam bardzo wiele osób w naszej polityce, które wiedzą lepiej, i to się zwykle dobrze nie kończyło - powiedziała posłanka.

Jak mówiła Mucha, w polityce działa "prawo grawitacji, czyli im jesteś większy, tym bardziej do siebie przyciągasz".

- Natomiast moi koledzy, mam wrażenie, uznali, że w polityce działa prawo pączkowania przez podział. Nie działa. (...) Mamy te dwa projekty, które zostały jakby po Polsce 2050, czyli Polska 2050 i Unia Centrum, ale mam też wrażenie, że oba te projekty gdzieś jeszcze są na skraju jakiegoś kolejnego pęknięcia - oceniła Joanna Mucha.

OGLĄDAJ: Nie ma ENA dla Ziobry. "Mam wrażenie, że polski system sprawiedliwości nie spełnia swoich funkcji"