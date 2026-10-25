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Fakty po Faktach

Joanna Mucha: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest odpowiedzialna za zniszczenie Polski 2050

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Joanna Mucha i Konrad Frysztak
Joanna Mucha: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest odpowiedzialna za zniszczenie Polski 2050
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Joanna Mucha - była posłanka Polski 2050, obecnie niezrzeszona - oceniła w "Faktach po Faktach" TVN24, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia doprowadzili do tego, że poparcie dla tej partii jest "liczone w promilach". - Jestem wściekła, bo to było dobre środowisko - powiedziała.

Katarzyna Pełczynska-Nałęcz została wyrzucona z partii Polska 2050. W "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka niezrzeszona Joanna Mucha - która wyszła z klubu Polski 2050 na początku roku, kiedy opuszczali go też ci, którzy potem założyli klub Centrum - bardzo negatywnie ją oceniła.

- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za niszczenie partii Polska 2050, za jej zniszczenie, a na końcu ją przeżuła i wypluła. I ja się naprawdę nie będę gryzła w język - oświadczyła Mucha.

Posłanka wskazała, że Polska 2050 to wiele lat jej pracy nad zbudowaniem partii, która miała być "wehikułem naprawy Polski". - I my mogliśmy być taką partią. Ale, niestety, Katarzyna i Szymon, bo to trzeba powiedzieć wprost, doprowadzili do tego, że to jest partia, która dzisiaj ma poparcie liczone w promilach, a nie w procentach - oceniła.

- Ja jestem wściekła, bo to było wspaniałe środowisko polityczne, z wielką przyszłością, z wielkimi szansami. I tych dwoje ludzi doprowadziło do tego, że i moja praca, i praca naprawdę ogromnej grupy ludzi, poszła na marne. I dzisiaj nic z tego nie zostało, niestety - powiedziała Mucha.

"Mogę to nazwać tylko i wyłącznie głupotą"

Poseł KO Konrad Frysztak, drugi gość programu, powiedział, że "szkoda", że dopiero teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu. Jak mówił, miał z nią osobisty kontakt tylko raz. - Pani minister bardzo szybko uciekła przede mną, i to w taki sposób nieelegancki. I ona już z tym zostanie, zostawmy - wyznał.

- Pełczyńska-Nałęcz od środka próbowała rozbić Koalicję 15 października. (...) Opisując to językiem militarnym, nazwałbym to dywersją, ale ja mogę to nazwać tylko i wyłącznie głupotą - ocenił Frysztak.

Frysztak wskazał, że koalicja rządząca jest "bardzo kolorowa", gdyż są w niej cztery różne ugrupowania. - To jest coś, co musi spowodować, że musimy się w jakiś sposób też różnić, ale możemy (...) albo ładnie się różnić, albo różnić się tak jak Pełczyńska-Nałęcz. Pełczyńska-Nałęcz, mam wrażenie, ona nie próbowała przeforsować żadnych projektów programowych Polski 2050, tylko w ostatnich latach próbowała przeforsować się na funkcję wicepremiera - powiedział.

Partia zarządzana przez dwie osoby

Jak mówiła Joanna Mucha, zanim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz formalnie została członkiem partii, to przez "wiele lat de facto" zarządzała partią wraz z Szymonem Hołownią.

- Do tej pory nie mówiłam nigdy o tym publicznie, ale prawda jest taka, że nasz zarząd, w którym byłam, był zarządem, który nie podejmował decyzji, bo decyzje zapadały właśnie w tej dwójce albo jeszcze w jakimś innym miejscu, o którym ja nie wiem - wyznała polityczka. Dodała, że to były złe decyzje.

Według Muchy Polska 2050 miała szansę na przeprowadzenie "wielkich, strukturalnych" zmian kraju. Tymczasem - jak mówiła - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chwali się tym, że są jawne ceny mieszkań u deweloperów.

- Sorry, nie po to tworzyliśmy tę partię. (...) Dlaczego Polska 2050 nie była w stanie pokazać tych wielkich strukturalnych zmian? Dlatego, że Katarzyna wyeliminowała z naszego środowiska wszystkich ekspertów, bo jej zagrażali - powiedziała posłanka.

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pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Joanna MuchaSejmPolityka
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