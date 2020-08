Lichocka ukarana naganą za gest w Sejmie. Twierdzi, że to "walka polityczna" i "hejt totalnej opozycji"

Poseł PiS przeciw karze

Sejmowa Komisja Etyki zajmowała się gestem Joanny Lichockiej w piątek. Jak przekazała dziennikarzom przewodnicząca komisji, posłanka została ukarana naganą. To najwyższa możliwa kara - pozostałe to zwrócenie uwagi oraz upomnienie.

- Pani poseł ma dwa tygodnie na to, żeby się od tej uchwały naszej odwołać do prezydium Sejmu - poinformowała po posiedzeniu przewodnicząca Falej.

Lichocka: komisja etyki poselskiej wpisuje się w hejt totalnej opozycji

Nie wiadomo, jakie argumenty padały na posiedzeniu - było ono zamknięte dla mediów. Na nasze pytania dotyczące posiedzenia posłanka Lichocka, która się na nim pojawiła, odmówiła odpowiedzi, argumentując, że "nie rozmawia z TVN-em". W rozmowie z Polską Agencją Prasową oceniła natomiast, że decyzja komisji etyki świadczy o tym, iż gremium to "wpisuje się w hejt totalnej opozycji". - Na podstawie zmanipulowanych zdjęć, zmanipulowanej sytuacji, formułuje bardzo nieproporcjonalne oskarżenia i to jest po prostu walka polityczna - oceniła Lichocka.

Scheuring-Wielgus: okazało się, że Joanna Lichocka jest posłanką bez honoru

Joanna Scheuring-Wielgus - posłanka Lewicy, która złożyła wniosek w sprawie gestu Lichockiej do Komisji Etyki - tłumaczyła w piątek, dlaczego Lichockiej należała się kara nagany. Nawiązywała także do tego, co wydarzyło się w czwartek, czyli do przywrócenia Lichockiej na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Posłanka PiS straciła to stanowisko dwa tygodnie wcześniej, 24 lipca.