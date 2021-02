Lichocka pozywa Budkę i wnioskuje o uchylenie mu immunitetu. "Zamiast przeprosić, robi z siebie ofiarę"

Posłanka PiS Joanna Lichocka złożyła wniosek do sejmowej komisji regulaminowej o uchylenie immunitetu szefowi PO Borysowi Budce. W ocenie mecenasa Lichockiej Andrzeja Lew-Mirskiego Budka kierował "swoistą grupą przestępczą", która łamała prawo. Prawnik poinformował, że złożył już w imieniu posłanki prywatny akt oskarżenia wobec Budki w sprawie o zniesławienie. Zapowiedział też pozew cywilny. Lider PO odpowiedział, że "zamiast przeprosić, Lichocka robi z siebie ofiarę".

Pełnomocnik posłanki Joanny Lichockiej, Andrzej Lew-Mirski wyjaśnił, że "sprawa dotyczy negatywnej kampanii prowadzonej przez Platformę Obywatelską, na której czele stoi Borys Budka". Jak wskazał, Platforma sugerowała, że - przy udziale poseł Lichockiej - pieniądze, które można było przeznaczyć na leczenie chorych na raka dzieci, trafiły do telewizji państwowej.

- Pani Lichocka została pomówiona o to, że dzięki jej postawie te pieniądze trafiły nie tam, gdzie trzeba. To się wiązało oczywiście z całym kompleksem ataków billboardowych na nią. W całej Polsce pojawiły się billboardy, które musiały kosztować krocie, tylko po to, żeby posłance Lichockiej zrobić niedogodność w postaci rozprzestrzeniania informacji, które były nieprawdziwe - powiedział Lew-Mirski.