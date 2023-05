"Gazeta Wyborcza": remont mieszkania Joachima Brudzińskiego pod nadzorem państwowej spółki. Europoseł odpowiada

Joachim Brudziński, jak czytamy w artykule Wojciecha Czuchnowskiego w "GW", kupił razem z żoną 132-metrowy apartament w bloku przy ulicy Fabrycznej w Warszawie w lutym 2020 roku. Dziennik opublikował fragmenty maili z marca 2020 roku, które dotyczą remontu tego mieszkania. To korespondencja między Brudzińskim a prezesem Polskiego Holdingu Hotelowego Georghe'em Cristescu, dyrektorką do spraw technicznych i realizacji PHH Agnieszką Łebską oraz szefem firmy remontowej.

"Cześć Joachim", "przyjacielu", "działamy"

"Cześć Joachim, pani dyrektor przygotowała wstępne rzuty, jeden z meblami w pokojach dzieci, drugi bez. Prosiła o twoje OK, aby mogła pojechać do mieszkania i obliczyć te ściany. Wiem, że jest w stałym kontakcie z chłopakami" - napisał do polityka PiS szef PHH.

Cristescu odpowiedział: "OK, działamy, pojedzie dzisiaj do chłopaków".

Mieszkanie w oświadczeniu majątkowym Brudzińskiego

Z analizy oświadczenia za ubiegły rok - czytamy w dzienniku - wynika, że Brudziński "kupił mieszkanie za 280 tysięcy euro, na co pożyczył od prywatnej osoby 200 tysięcy euro, po czym szybko spłacił 180 tysięcy euro i jeszcze zbudował dwa domki za 420 tysięcy złotych. "Razem daje to 2,2 miliona złotych i to bez kosztów remontu mieszkania przy Fabrycznej. W tym czasie jego dochody to około 382 tysięcy złotych zł rocznie" - pisze Czuchnowski w "Wyborczej".