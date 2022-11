Politycy o wpłatach na kampanię Brudzińskiego. "Absolutna patologia, która nosi znamiona płatnej protekcji"

czytaj dalej

Nie wiem, kto posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu daje prawo do nazywania cierpiących kobiet pijaczkami - mówiła we wtorek z mównicy sejmowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Zwróciła się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzając, że powinien on za te słowa przeprosić. Z podobnym apelem wystąpiła Katarzyna Kotula z Lewicy. - Przestańmy uprawiać demagogię. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez siedem lat prowadzi konsekwentną politykę prorodzinną - odpowiedziała posłankom minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.