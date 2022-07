Brudziński o niemieckim gazie i drugiej wojnie światowej. "Pokazuje straszną twarz PiS"

Joachim Brudziński w trakcie dyskusji o odnawialnych źródłach energii zacytował wpis "jednego ze swoich znajomych". - Dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami dzielili swoim gazem podczas drugiej wojny światowej - powiedział europoseł PiS. Do jego słów odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Jak skomentował, Joachim Brudziński "czyniący prostackie żarty (...) pokazuje straszną twarz PiS".

- Pomysł Webera, aby dzisiaj państwa europejskie, takie jak Polska, dzieliły się gazem, na szczęście został wpisany do taksonomii, tak samo jak atom, wbrew idiotom, którzy próbowali forsować za wszelką cenę tylko i wyłącznie energetykę z odnawialnych źródeł energii - mówił między innymi europoseł PiS .

Brudziński o niemieckim gazie i II wojnie światowej

- Pan mówi o rosyjskim węglu. Niemcy wykupili dzisiaj praktycznie całe dostawy węgla z Kolumbii i ta naiwna retoryka, że jak przejdziemy zupełnie na zieloną energię, to będziemy bezpieczni, bo Dania, bo Niemcy - mówił, zwracając się do posła PSL. - Wie pan co, jeden z moich znajomych bardzo ostry i poruszający wpis powiedział: dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami dzielili swoim gazem podczas II wojny światowej - dodał.