Pod dwójką chłopców załamał się lód. Zostali wyciągnięci przez strażaków

To, co obserwowaliśmy przez minione dwa lata, każe absolutnie na poważnie traktować fakt, że jeżeli ta wojna zakończy się z powodzeniem dla Putina w Ukrainie, to niewykluczone, że faktycznie Putin może spojrzeć w kierunku zachodnim - powiedział w "Faktach po Faktach" generał Mirosław Różański, obecnie senator. Mówił też o tym, jak długo może potrwać odbudowywanie przemysłu zbrojeniowego w Europie. Według niego to kwestia "co najmniej dekady". - Ale decyzje powinny być podejmowane teraz - zaznaczył.