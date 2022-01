Nocny rejs po Jeziorze Solińskim, zderzenie ze stromym brzegiem i akcja poszukiwawcza 

czytaj dalej

Nieformalny doradca premiera Mariusz Chłopik miał instruować prezesa telewizji rządowej Jacka Kurskiego i ówczesnego szefa "Wiadomości" Jarosława Olechowskiego w sprawie przekazu dotyczącego sędziów. "Mamy prośbę, by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały" - miał napisać. "Takie pytania do posłów PiS będących jutro w studiach TVP będzie można spokojnie zadawać. My z Michałem Dworczykiem musimy wiedzieć, kto idzie, a następnie go odpowiednio przygotujemy" - czytamy w ujawnionej korespondencji.