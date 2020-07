Silny wiatr zniósł dzieci na środek jeziora. Strażacy ruszyli na pomoc

Zgłoszenie o sytuacji, które napłynęło przed godziną 19 z jednego z ośrodków wypoczynkowych w miejscowości Jastrząb, dotyczyło siedmiorga dzieci, które wiatr miał znieść na czterech rowerach wodnych na otwartą wodę. Wskutek załamania pogody i silnego wiatru ich użytkownicy nie mogli wrócić do brzegu.

"W rzeczywistości na wodzie znajdowało się pięć rowerów wodnych"

Ostrzeżenia przed burzami

W niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Prognozował wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 milimetrów do 50 milimetrów, lokalnie do 60 milimetrów oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę Miejscami też opady gradu.