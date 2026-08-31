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Ontario czy Ameryka - która nazywa obowiązuje w Polsce? Jest odpowiedź

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Donald Trump ogłosił zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America
Kanada. Premier Ontario odsłonił tablicę z napisem "Jezioro Ontario"
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/AL DRAGO / POOL
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Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Która nazwa jest obowiązująca w Polsce? Odpowiedzi udzieliła Justyna Kacprzak, sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w ramach trwającego sporu handlowego z Kanadą w czwartek podpisał rozporządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Google zmienił już wyświetlaną w swoich aplikacjach w USA nazwę jeziora zgodnie z dekretem Trumpa. Gigant cyfrowy powołał się na U.S. Geographic Names Information System (GNIS), czyli federalną bazę danych, która zawiera ustandaryzowane nazwy oraz lokalizacje ponad dwóch milionów obiektów geograficznych i kulturowych w USA. A jak jest w Polsce?

Ontario czy Ameryka. Komisja o obowiązującej nazwie

Jak powiedziała PAP Justyna Kacprzak, sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP, w Polsce nie należy się kierować nazewnictwem stosowanym na mapach Google. - To nie jest dla nas wiążące. Komisja nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany nazwy jeziora Ontario. Nie wiem, czy będzie to przedmiotem najbliższego posiedzenia planowanego na przełom września i października. Obowiązującą polską nazwą jest nadal jezioro Ontario - powiedziała.

Kacprzak wyjaśniła, że to przewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP (KSNG) Maciej Zych decyduje o tym, jakie tematy zostaną poruszone na najbliższym posiedzeniu. - Jeżeli Komisja zdecyduje o zmianie nazwy, informacja na ten temat ukaże się na naszej stronie internetowej, podobnie jak to było w przypadku Zatoki Meksykańskiej - dodała.

Trump zmienia nazwy

Donald Trump zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską na początku 2025 roku. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP odniosła się do tego w marcu 2025 roku. "Zatoka Meksykańska jest obiektem transgranicznym, a zmiana nazwy stosowanej w Stanach Zjednoczonych nie ma wpływu na nazwy stosowane w innych państwach leżących nad tą zatoką (Meksyk, Kuba). Warto też zwrócić uwagę na stosowanie nazwy tej zatoki na arenie międzynarodowej. Akwen ten formalnie uznawany jest przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO) za morze i jego nazwa stosowana na arenie międzynarodowej (ang. Gulf of Mexico, fr. Golfe du Mexique) ustalona została przez tę organizację. Zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej w IHO wymagałaby zgody Meksyku i Kuby" - czytamy na stronie Komisji.

Członkowie Komisji uznali, że zalecaną nazwą do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska. "Zmiana nazwy obiektu transgranicznego w jednym z dwóch języków (angielski i hiszpański) nie powinna mieć wpływu na tradycyjną polską nazwę całej zatoki" - oceniono.

Kacprzak zapytana przez PAP, czy w przypadku jeziora Ontario Komisja może kierować się podobnymi przesłankami, skoro ten akwen jest także obiektem transgranicznym, odpowiedziała, że nie jest to wykluczone. Zaznaczyła jednak, że trzeba poczekać na posiedzenie Komisji.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustala i standaryzuje polskie nazwy obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Działa przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Jej wiceprzewodniczącym jest językoznawca i leksykograf prof. dr hab. Andrzej Markowski. Komisja liczy 16 członków a wśród nich są lingwiści, geografowie, przedstawiciel MSZ specjalizujący się w protokole dyplomatycznym oraz kartograf wojskowy.

Jezioro Ontario jest jednym z pięciu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej. Zostało tak nazwane w XVII wieku i według głównych teorii swoją nazwę wywodzi ze słowa języka rdzennej ludności tego regionu oznaczającego "wielkie jezioro". Dopiero około 200 lat później tym samym słowem nazwano kanadyjską prowincję Ontario. Nazwę Ontario nosi również kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych.

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
USAKanadaPolska
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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