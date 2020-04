Apel lekarza: powinniśmy być zabezpieczeni tak jak żołnierze na wojnie, bo jesteśmy na wojnie biologicznej

Środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie dla rodzin pracowników ochrony zdrowia, testowanie na skalę masową - to jest to, o co apelujemy jako środowisko medyczne - mówił w TVN24 doktor Bartosz Fiałek, przewodniczący kujawsko-pomorskiego regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak wskazywał, "testowanie jest najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o ocenę przebiegu epidemii w danym kraju".

- To powinno być realne w każdym cywilizowanym kraju. Widzimy w innych krajach, zachodnich czy północnych, zza Wielkiej Wody, że tam jest testowanie, testowanie, testowanie. To jest coś, co faktycznie pozwala nam ocenić przebieg epidemii - to znaczy patrzymy na krzywą epidemiczną i wiemy, kiedy możemy w miarę bezpiecznie wracać do pracy, czy w miarę bezpiecznie wracać do normalnego życia - wskazywał. Zwracał uwagę, że w naszym kraju "bardzo brakuje" personelu medycznego. - Mamy ogromny niedobór pracowników ochrony zdrowia. Najczęściej, kiedy mają oni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, to niestety, ale muszą udać się na kwarantannę. Moglibyśmy skracać tę kwarantannę właśnie wtedy, gdybyśmy testowali tych pracowników raz w tygodniu - pokreślił doktor Fiałek.