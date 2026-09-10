Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest zażalenie na areszt tymczasowy dla Radosława Piesiewicza

|
Radosław Piesiewicz doprowadzany do siedziby prokuratury w Katowicach
Wpłynęło zażalenie na areszt tymczasowy dla Radosława Piesiewicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Kasia Zaremba
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynęło zażalenie obrońcy na areszt tymczasowy zastosowany wobec Radosława Piesiewicza. Wniosek dotyczący prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie rozpatrywany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOl. Jeszcze tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

Po przesłuchaniu Piesiewicza prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące, do którego przychylił się sąd.

W czwartek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynęło zażalenie obrońcy Piesiewicza w sprawie aresztu. Jak wyjaśnił na antenie TVN24 reporter Jerzy Korczyński, zgodnie z procedurą katowicki sąd rejonowy formalnie prześle ten wniosek wraz z całą dokumentacją do Sądu Okręgowego w Katowicach.

- Sąd Okręgowy w Katowicach będzie rozpatrywał to zażalenie, czyli ta wyższa instancja. To może potrwać kilka dni - powiedział dziennikarz. 

Afera Zondacrypto i sprawa Piesiewicza

Obrona przesłała do katowickiego sądu zażalenie na aresztowania Piesiewicza w poniedziałek, co potwierdził tego dnia mecenas Jędrzej Kupczyński, jeden z pełnomocników szefa PKOl. Przekazał też, że w niedzielę obrońcy odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu, co otworzyło możliwość złożenia zażalenia. Obrona nie chciał ujawnić -podczas posiedzenia aresztowego i teraz - czy w złożonym zażaleniu zaproponowała zastosowanie wobec podejrzanego innych wolnościowych środków zapobiegawczych. - Nie mogę tego powiedzieć, to element strategii obrony - wyjaśnił wtedy adwokat szefa PKOl.

Według prokuratury Piesiewicz w 2025 roku powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem, i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową - zegarek o wartości blisko 170 tysięcy złotych - podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut. Drugie zarzucane szefowi PKOl przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Według prokuratury Piesiewicz nakłaniał członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU [operatora serwisu zondacrypto.com - red.] do wypłaty z tej giełdy środków - 195 tysięcy złotych i 100 tysięcy euro. Miało to miejsce w kwietniu bieżącego roku, kiedy stało się głośno o problemach z wypłacalnością Zondacrypto.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Radosław PiesiewiczZondacryptoPKOl
Czytaj także:
79-latek zjechał ze skarpy i potrącił trzy osoby
Wyjeżdżał z parkingu, potrącił dwie kobiety i dziecko
Lublin
Nowe progi na Solnej
Tu doszło do tragedii. Kierowcy omijają progi na Solnej. Sypią się mandaty
Kraków
Podatek za dom to jedynie ponad 30 zł rocznie
Przeszedł na emeryturę i nie dzierżawi już ziemi. Dostał do zapłaty 50 razy wyższy podatek
Białystok
Awaryjna zjeżdżalnia uruchomiona przypadkiem tuż przed wylotem prezydenta
Tuż przed wylotem Trumpa uruchomiła się awaryjna zjeżdżalnia
Świat
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Powrót CPN? "Na takie rozwiązania rząd by się zgodził"
BIZNES
imageTitle
Tak polski klub wita nowego zawodnika. O co tu chodzi?
EUROSPORT
Michał Sopiński
Jest ostateczna decyzja w sprawie rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Polska
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekł i tego samego dnia przyszedł do komisariatu
Trójmiasto
Wypadek w Mszczonowie
Pijany jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer. Wyrok
WARSZAWA
Sam Altman
Bezpieczeństwo priorytetem. OpenAI apeluje o regulacje
BIZNES
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
METEO
imageTitle
SMS trenera Jagiellonii do sędziego. "Żeby z Nami współpracował"
EUROSPORT
Seria pożarów Legnicy
Siedem podpaleń w cztery dni. Policja zatrzymała 35-latka
Wrocław
austria policja shutterstock_2413172797
40-latka zmarła po gwałcie. Dwóch mężczyzn z zarzutami, w tym mąż kobiety
Świat
W beczkach było niemal 500 litrów zacieru
Zlikwidowali bimbrownię. "Niemal 500 litrów zacieru"
Białystok
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim
Lokomotywa i dwa wagony do kasacji. PKP o wznowieniu ruchu po wypadku
Mazowieckie
BANKOMAT
Obowiązkowe nagrania z bankomatów i kary za zasłanianie twarzy
BIZNES
Apple
Apple stawia na składany telefon. Pierwszy sprawdzian nowego szefa
BIZNES
Pływalnia MOSiR w Mielcu
12-latka pod wodą przez ponad trzy minuty. Akt oskarżenia wobec ratowników
Rzeszów
Karol Nawrocki
"Wściekła obrona" w Pałacu. Rząd spróbuje jeszcze raz
News Michalskiego
shutterstock_2545539793
Kredyty frankowe. TSUE zabrał głos w sprawie rozliczeń
BIZNES
U dzieci rozpoczynających naukę często występuje nadwzroczność.
Dziecko nie chce czytać? To nie musi być brak chęci
Anna Bielecka
Amerykańskie czołgi szykują się do przekroczenia Wisły, ćwiczenia Dragon24
Gdzie w Polsce są żołnierze USA? Jak działa stała baza?
Maciej Michałek
Jechał hulajnogą elektryczną (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Wcześniej jechał środkiem drogi na jednym kole
Olsztyn
47-latek został brutalnie zamordowany przez 18-latka
Szedł na pasterkę, został zamordowany. Jest "wysłuchany z kamienną twarzą" wyrok
Olsztyn
Pan Adam (siedzi na krześle) z siostrą i bratem
Rok szukali Adama. Potem usłyszeli, że już go pochowano
Piotr Krysztofiak
imageTitle
"Czego tu się bać?". Lider pewny siebie przed etapem, który może wiele zmienić
EUROSPORT
Prezenterkę rozbawił wyścig psiaków. Na zdjęciu Justyna Kosela
Zapowiedź materiału z USA. Prowadząca nie wytrzymała
Ciekawostki
Hulajnoga
Dwie nastolatki na jednej hulajnodze. 17-latka z promilem alkoholu
Podkarpackie
Donald Trump
Rynek reaguje na słowa Trumpa. "Desperacko próbuje"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica