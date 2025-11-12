Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny

Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach paktu migracyjnego - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.

To odpowiedź na wtorkową decyzję Komisji Europejskiej, że kraje zmagające się z silną presją migracyjną, będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Wymienione zostały Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i właśnie Polska.

Wniosek o zwolnienie z założeń paktu migracyjnego w środę wysłali również Czesi.