Polska Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury Aleksandra Sapeta |

Wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W czwartek prokurator Anna Adamiak podała, że prokurator czterokrotnie wezwał posła Wosia do osobistego stawiennictwa w prokuraturze. "Na żadne z tych wezwań Michał Woś nie stawił się" - poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia obowiązków przez Michała Wosia, gdy pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. Polityk odpowiadał w resorcie za sprawy dotyczące Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

Prokuratura czterokrotnie wzywała Wosia w celu przeprowadzenia czynności procesowych. Na żadne z nich się nie stawił. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła do prokuratury.

W lutym tego roku prokurator generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu. W maju poseł sam zrzekł się immunitetu formalnego w tej sprawie.