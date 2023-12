Wszyscy chcą w tej chwili znowu z Polską współpracować. To bardzo dobrze, że Polska powraca do środka ciężkości Unii Europejskiej, do tych kręgów, które decydują o przyszłości wspólnoty - mówił w "Faktach po Faktach" europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, były premier.

Otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z polskiego Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Donald Tusk, szef nowego rządu zapowiedział, że do końca tego roku Polska otrzyma blisko 22 miliardy złotych zaliczki z programu RePowerEu, przeznaczonego na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie. Polska złożyła również wniosek o wypłatę kolejnych 30 miliardów złotych.

Czytaj więcej: Jest wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski

Cimoszewicz: to jest oczywiście sukces dla kraju

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. - To jest oczywiście sukces dla kraju, jeżeli pięć miliardów euro wpłynie do nas. Pamiętajmy oczywiście, że to są pieniądze przeznaczone na ten specyficzny cel w ramach tak zwanego programu RePower Europe. Chodzi o modernizację energetyki i położenie nacisku na rozbudowę odnawialnych źródeł energii - mówił.

Włodzimierz Cimoszewicz w "Faktach po Faktach" TVN24

- To bardzo dobrze dlatego, że będziemy mogli przyspieszyć proces inwestowania w te nowe źródła energii i stopniowo będziemy odchodzili od węgla nie tylko dlatego, że truje klimat ale także dlatego, że truje ludzi, więc to jest sukces - dodał.

Cimoszewicz: wszyscy chcą w tej chwili znowu z Polską współpracować

Jak stwierdził, "atmosfera rozmów Tuska, zarówno z szefową Komisji (Europejskiej Ursulą von der Leyen - red.), jak i innymi szefami rządów była niezwykle przyjacielska, była przyjazna - powiedział.

- Wszyscy chcą w tej chwili znowu z Polską współpracować. Kiedy Tusk mówi o potrzebie przywrócenia pozycji lidera, czy jednego z liderów Unii Europejskiej, to na to odpowiada od razu (kanclerz Niemiec Olaf - red.) Scholz, że tak. Oczywiście to bardzo dobrze, że Polska powraca do środka ciężkości Unii Europejskiej, do tych kręgów, które decydują o przyszłości wspólnoty - powiedział.

Ocenił, że "to jest bardzo dobre, że wszyscy dobrze znają Tuska z czasów kiedy przewodniczył Radzie Europejskiej, że wszyscy znają nowego-starego ministra spraw zagranicznych i niektórych innych członków rządu. To wszystko działa na korzyść naszego kraju".

Włodzimierz Cimoszewicz, Joanna Sadzik i Julia Kamińska w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks//mrz

Źródło: TVN24