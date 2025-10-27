Logo strona główna
Polska

Jest wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba Iwańca

Sedzia Jakub Iwaniec
Nowak o szczegółach wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca
Źródło: TVN24
Do Sądu Najwyższego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba Iwańca w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawa dotyczy kolizji z pierwszej połowy października w Rejowcu Fabrycznym.

O sprawie w październiku informował portal Onet. Pisał wówczas, że warszawski sędzia i zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów przy warszawskim sądzie okręgowym Jakub Iwaniec miał - będąc nietrzeźwym - spowodować kolizję w miejscowości Rejowiec Fabryczny (województwo lubelskie).

Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach

Lublin

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że "prokurator skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu warszawskiemu sędziemu w związku z zachodzącym podejrzeniem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości".

- O tej sprawie informowaliśmy dokładnie dwa tygodnie temu, przedstawiając wówczas dowody i ustalenia, jakie mieliśmy. Prowadzone postępowanie pozwoliło uzupełnić ten materiał dowodowy i zdaniem prokuratora uzyskać potwierdzenie prawdopodobieństwa (popełnienia czynu - red.) wystarczającego do skierowania wniosku do sądu o uchylenie immunitetu - przekazał Nowak.

Przebieg zdarzenia i ustalenia prokuratury

Jak poinformował Nowak, z ustaleń prokuratury wynika, że sędzia Iwaniec 11 października w godzinach popołudniowych uczestniczył w spotkaniu stowarzyszenia strzeleckiego. - W czasie tej imprezy spożywał alkohol. Około godziny 21 został odwieziony przez żonę swojego kolegi do miejsca zamieszkania w Rejowcu Fabrycznym - mówił.

Jak relacjonował Nowak, kilkanaście minut po godzinie 21 Iwaniec zadzwonił do lokalnej pizzerni i zamówił jedzenie z odbiorem osobistym. Na miejscu pojawił się chwilę po godzinie 22 i przysiadł się do stolika, przy którym znajdowały się inne znane mu osoby. - Wyszedł o godzinie 22.30. W tym samym czasie sąsiedzi Jakuba I. wracali z dworca PKP. Zatrzymali swój samochód przed bramą do swojej posesji. Znajdowała się ona na bocznej ulicy prowadzącej do posesji Jakuba I. - tłumaczył.

Nowak przekazał, że w momencie wypakowywania bagaży wspomnieni sąsiedzi zobaczyli nadjeżdżający samochód sędziego, który zjechał na chodnik, po czym uderzył w znajdujące się trzy metry od świadków drzewo. Kierowca wówczas zawrócił i kontynuował jazdę na swoją posesję. Incydent został zgłoszony na policję.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

