Polska

Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi

Antoni Macierewicz
Oskarżenia Macierewicza i szybka riposta. "Większego agenta niż pan w tej izbie nie ma"
Źródło: TVN24
Sejm otrzymał wniosek w sprawie uchylenia immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o jego wypowiedź z września 2025 roku, kiedy to oskarżył szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego o bycie "rosyjskimi szpiegami". Prokuratura chce mu postawić zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych.

.Jak przekazała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 r. podczas obrad Sejmu transmitowanych "za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, w trakcie publicznego wystąpienia, znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk - nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi".

"Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa SKW z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa" - czytamy w komunikacie prokurator Adamiak.

Macierewicz mówił o "rosyjskich agentach"

Wypowiedź, do której odnosi się prokuratura, padła z sejmowej mównicy niedługo po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w 2025 roku. Antoni Macierewicz zwrócił się wtedy do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Poseł PiS stwierdził wówczas, że przeszkodą do wygrania wojny z Rosją jest to, że szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego składa się z - jak przekonywał - "agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 roku". Nie podał on jednak żadnych nazwisk.

- Ci ludzie są szefami służby, która ma największą wiedzę o armii (...). To są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak długo będzie pan ich tolerował, jak długo będzie pan ich wspierał? - zwrócił się Macierewicz do Kosiniaka-Kamysza.

"Prokutatura uznała za zasadne ściganie tego czynu z urzędu"

Rzeczniczka dodała, że pomimo iż taki czyn "podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym".

Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi w tej sprawie - sprecyzowała Adamiak - Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu we wtorek.

Oprócz kwestii oskarżeń wobec kierownictwa SKW prokuratura skierowała w grudniu inny akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi. 14 grudnia 2025 roku Macierewicz został oskarżony o ujawnienie utajnionych dokumentów podczas przewodzenia Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w latach 2018 - 2022.

OGLĄDAJ: "Nie ma wątpliwości, powinien siedzieć". Za co Macierewicz ma problemy?
pc

"Nie ma wątpliwości, powinien siedzieć". Za co Macierewicz ma problemy?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Antoni MacierewiczWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejRosjawywiad
