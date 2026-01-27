Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi

Oskarżenia Macierewicza i szybka riposta. "Większego agenta niż pan w tej izbie nie ma" Źródło: TVN24

.Jak przekazała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 r. podczas obrad Sejmu transmitowanych "za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, w trakcie publicznego wystąpienia, znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk - nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi".

"Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa SKW z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa" - czytamy w komunikacie prokurator Adamiak.

Macierewicz mówił o "rosyjskich agentach"

Wypowiedź, do której odnosi się prokuratura, padła z sejmowej mównicy niedługo po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w 2025 roku. Antoni Macierewicz zwrócił się wtedy do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Poseł PiS stwierdził wówczas, że przeszkodą do wygrania wojny z Rosją jest to, że szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego składa się z - jak przekonywał - "agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 roku". Nie podał on jednak żadnych nazwisk.

- Ci ludzie są szefami służby, która ma największą wiedzę o armii (...). To są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak długo będzie pan ich tolerował, jak długo będzie pan ich wspierał? - zwrócił się Macierewicz do Kosiniaka-Kamysza.

"Prokutatura uznała za zasadne ściganie tego czynu z urzędu"

Rzeczniczka dodała, że pomimo iż taki czyn "podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym".

Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi w tej sprawie - sprecyzowała Adamiak - Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu we wtorek.

Oprócz kwestii oskarżeń wobec kierownictwa SKW prokuratura skierowała w grudniu inny akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi. 14 grudnia 2025 roku Macierewicz został oskarżony o ujawnienie utajnionych dokumentów podczas przewodzenia Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w latach 2018 - 2022.

