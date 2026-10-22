Polska Jest śledztwo w sprawie wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotyczy TV Republika Oprac. Kuba Koprzywa |

Mroczek o zawiadomieniu na TV Republika: dokumentacja jest bogata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Longfin Media / Shutterstock.com

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Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podkreśliła, że śledztwo w sprawie wydarzeń w rejonie siedziby TK z 16 października zostało zainicjonowane zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie TV Republika

Prokuratura poinformowała, że pierwszy z czynów objętych śledztwem dotyczy "nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki Policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych".

Drugi polegał na "prezentowaniu pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec Prezesa Rady Ministrów". Chodzi więc o podejrzenie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz Prezesa Rady Ministrów.

Ostatni z czynów polegał na kierowaniu wobec funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie w rejonie siedziby TK gróźb bezprawnych wszczęcia postępowania karnego w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych.

"Opisane czyny zostały popełnione na szkodę funkcjonariuszki Policji, innych nieustalonych funkcjonariuszy Policji oraz Prezesa Rady Ministrów" - przekazała prokuratura. Zaznaczyła, że w toku śledztwa wyjaśniony zostanie przebieg i okoliczności przedmiotowych zdarzeń, w tym charakter, treść i kontekst opublikowanych materiałów oraz wypowiedzi pod kątem zaistnienia znamion opisanych przestępstw.

Żurek: każdy taki przypadek spotka się ze zdecydowaną reakcją

Wszczęcie śledztwa skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na łamanie prawa i narażanie bezpieczeństwa policjantów oraz ich rodzin. Każdy przypadek przekroczenia granic prawa spotka się ze zdecydowaną reakcją prokuratury" - napisał na X.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, po zawiadomieniu szefa MSWiA @MKierwinski, wszczęła śledztwo w sprawie wydarzeń z 16 października przed TK. Postępowanie dotyczy https://t.co/jIblaZht4G. publicznego ujawnienia prywatnych danych policjantki na antenie TV Republika, wywierania… https://t.co/DTXksfQLJR — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 22, 2026 Rozwiń

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym i ranna policjantka

W związku ze sporem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibą instytucji trwają protesty środowisk prawicowych. Podczas piątkowej manifestacji doszło do ataku na policjantkę, kobieta została ranna. W trakcie przeszukania zatrzymanego okazało się, że miał w kieszeni nóż. Politycy prawicy i sprzyjające im media kwestionują przebieg zatrzymania.

Stołeczna policja opublikowała w sobotę nagranie z interwencji wobec zatrzymanego mężczyzny. Na nagraniu widać, że nie odpowiada on na prośbę o okazanie dokumentu, następnie odpycha policjantów i ucieka. Zostaje zatrzymany w przedsionku lokalu przy Marszałkowskiej. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

W poniedziałek list do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek skierował szef KGP generalny inspektor Marek Boroń, który podkreślił, że fala nienawiści, jaka wylała się w internecie na funkcjonariuszy, skłoniły go do zabrania głosu.

"Szczególnie porusza mnie sytuacja policjantki, która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania" - napisał Boroń i zapewnił: "chcę, abyście wszyscy usłyszeli to jasno: jako Komendant Główny Policji stoję za każdym z Was". Podkreślił, że "policjant, który zakłada mundur, ma prawo do szacunku, ochrony swojej godności i dobrego imienia".