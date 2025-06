Jest reakcja policji na komentarze o córce Karola Nawrockiego

Spotkanie Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki wystąpił na scenie z żoną Martą, synami: Antonim i Danielem oraz siedmioletnią córką Kasią.

Przyszła pierwsza dama Marta Nawrocka zaapelowała o ochronę najmłodszych przed hejtem po tym, jak pod adresem jej córki posypały się nieprzychylne komentarze.

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w czwartek, że policja podjęła "należyte czynności" w sprawie komentarzy pod adresem dziewczynki.

Podczas niedzielnego wieczoru wyborczego siedmioletnia córka Karola Nawrockiego w żywiołowy sposób reagowała na to, co dzieje się wokół. Biła brawo, machała biało-czerwoną chorągiewką, uśmiechała się, rozglądała po sali, od czasu do czasu pytając o coś mamę. Wyglądało, że pozuje do zdjęć, często składając dłonie w gest serca.

Część internautów komentowała to później obraźliwymi wpisami.

Wieczór wyborczy - Karol Nawrocki z rodziną Źródło: PAP/Leszek Szymański

Marta Nawrocka: chrońmy najmłodszych

W środę przyszła pierwsza dama Marta Nawrocka opublikowała wpis na Instagramie, w którym zaapelowała o ochronę najmłodszych przed hejtem.

"Serce każdego rodzica bije dla swoich dzieci. To najpiękniejszy dar, jaki można otrzymać. Dziecięcy uśmiech, radość, beztroska powinny być wpisane w życie naszych najmłodszych pociech. Kochamy je najmocniej, jak tylko umiemy" - napisała.

"Daniel, Antek i Kasia - sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień z nimi staje się tym najpiękniejszym" - dodała.

"Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu" - zaapelowała.

MSWiA: to niedopuszczalne

O hejt w sieci wobec siedmioletniej córki prezydenta elekta został zapytany rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

- Każdy hejt, na kogokolwiek, a tym bardziej na dziecko, jest niedopuszczalny. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że policja podjęła w związku z tym należyte czynności - przekazał.

Podkreślił, że "policja działa na podstawie prawa lub z nakazu prokuratury". Dodał, że "służby specjalne nie wchodzą w politykę".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo