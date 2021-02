Jest raport z działań antyterrorystów na Strajku Kobiet. Policja nie ujawni, jakie płyną z niego wnioski

Pałką w demonstrantów

Komendant obiecał

Odsunięci dowódcy

Komenda Głowna Policji oficjalnie potwierdziła za to nasze wcześniejsze informacje, że działaniami antyterrorystów podczas demonstracji 18 listopada nie kierował wtedy dowódca BOA ani jego zastępca. "W tym dniu Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ani jego zastępcy nie dowodzili działaniami funkcjonariuszy oddelegowanych do operacji policyjnej na terenie Komendy Stołecznej Policji" – czytamy w odpowiedzi KGP przesłanej do naszej redakcji.

- Doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione. Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, chociaż to Antifa zaatakowała polskich patriotów. Nie wiemy, kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione – stwierdził zaraz po marszu Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.