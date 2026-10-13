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Polska

Jest opinia Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Aleksandra Sapeta
Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Aleksandra SapetaOprac. Kamila GrenczynOprac. Filip Czerwiński
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Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Maciej Berek zaapelował do Karola Nawrockiego o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego TK
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej - stwierdziła Komisja Wenecka w opinii dotyczącej sytuacji w Polsce. Dokument zawiera też trzy konkretne zalecenia.

Komisja Wenecka oceniła, że odebranie przez prezydenta ślubowania od osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma "charakter ceremonialny". Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana.

W sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, zdaniem Komisji Weneckiej należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób.

Zaznaczono, że w takiej sytuacji należy "zachować istotne elementy", w tym złożenia ślubowania "w określonej formie, należytego sprawdzenia jego wykonania oraz skierowania go do Prezydenta i przekazania mu".

Udział prezydenta w ślubowaniu ma "charakter ceremonialny"

Komisja wskazała, że należy zagwarantować "by właściwe przepisy regulujące składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego były stosowane zgodnie z ich ustawowym celem - tak, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej". 

"Zabezpieczenie skutecznego wykonywania tej kompetencji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego składu i niezakłóconego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które są fundamentalne dla praworządności" - zaznaczyła Komisja Wenecka. 

Oceniono też, w jakim charakterze prezydent bierze udział w procedurze ślubowania sędziów.

Zgodnie z interpretacją konstytucyjna rola prezydenta ma charakter ceremonialny, ma na celu zaznaczenie objęcia urzędu sędziowskiego. Przysięga ma jednak istotne znaczenie prawne. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku ustawowy obowiązek złożenia przysięgi spoczywa przede wszystkim na 'osobie wybranej na stanowisko sędziego' Trybunału Konstytucyjnego. Obecność Prezydenta nadaje temu aktowi charakter instytucjonalnej uroczystości. Ponadto, dopóki wybrana osoba nie złoży przysięgi, przepisy prawne przewidują konsekwencje związane z wykonywaniem niektórych funkcji w ramach Trybunału
Punkt 62 Opinii Komisji Weneckiej nr 1294/2026 
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Rozmowa Piaseckiego

Trzy zalecenia Komisji Weneckiej

Na końcu dokumentu podkreślono, że instytucja składania ślubowania przez osobę wybraną na sędziego TK nie może być rozumiana w ten sposób, że narusza konstytucyjne uprawnienia Sejmu do wyboru sędziów TK lub przyznaje prezydentowi rolę, której mu nie daje konstytucja (punkt 97 opinii).

W punkcie 98 Komisja Wenecka sformułowała trzy zalecenia:

  • "zapewnienie stosowania odpowiednich przepisów regulujących składanie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ich celem ustawowym, tak aby Prezydent niezwłocznie przyjmował ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej;
  • w przypadku odmowy lub opóźnienia przyjęcia ślubowania przez Prezydenta od sędziego wybranego przez Sejm, które uniemożliwia dokończenie zwykłej procedury ślubowania, umożliwienie złożenia ślubowania bez fizycznego udziału Prezydenta, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w określonej formie, należytego sprawdzenia jego wykonania oraz skierowania go do Prezydenta i przekazania mu;
  • w odniesieniu do innych nominacji sędziowskich zapewnienie, że kandydaci, którym odmówiono powołania, mogli korzystać ze skutecznych gwarancji chroniących przed arbitralnością, w tym z dostępu do kontroli sądowej, zdolnej do zweryfikowania niearbitralnego charakteru takiej decyzji". 

Trzecie zalecenie nie dotyczy sędziów TK, lecz powoływania przez prezydenta wszystkich innych sędziów (powołania na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa). Jest to odrębne zagadnienie i Komisja Wenecka nie przedstawiła w tej sprawie szczegółowych rekomendacji, ale wyraziła zdanie, że:

W sytuacji, gdy decyzja prezydenta uniemożliwia kandydatowi, który przeszedł z powodzeniem poprzednie etapy procedury uzyskania urzędu sędziowskiego, objęcie tego urzędu, wymagane są gwarancje, które zapewnią, że ta kompetencja prezydenta jest wykonywana w granicach konstytucji i prawa, a nie arbitralnie
Punkt 92 Opinii Komisji Weneckiej nr 1294/2026 

Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w Wenecji w piątek, 9 października, a jej treść opublikowano we wtorek (do pobrania tutaj - tekst w języku angielskim). Tematem są przepisy dotyczące uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowań przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych powołań. O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet do spraw Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

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Źródło: TVN24

Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trwa pat

Czworo z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w marcu przez Sejm nie zostało zaproszonych przez Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. W związku z tym złożyli je podczas uroczystości w Sejmie, używając formuły "wobec prezydenta". Prezes TK Bogdan Święczkowski ogłosił jednak, że nie może uznać czwórki sędziów. Skutkiem tego jest niedopuszczenie ich przez niego do orzekania.

Obecnie trwa pat również w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego TK, który został wybrany przez Sejm na początku września. Szef KPRP Zbigniew Bogucki powiedział wkrótce potem, że decyzja w sprawie ślubowania Berka na razie nie zapadła z powodów leżących po stronie Sejmu. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz przekazał z kolei, że prezydent odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

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Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w Trybunale.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiTrybunał KonstytucyjnyprawoPrezydent RPKonstytucja RPsędziowie
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