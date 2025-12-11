Jest oficjalna lista kandydatów na szefa Polski 2050 Źródło: TVN24

O zarejestrowanej liście kandydatów na przewodniczącego Polski 2050 poinformowała komisja wyborcza partii. Termin zgłaszania kandydatów minął o północy ze środy na czwartek.

W wyborach na szefa Polski 2050, które odbędą się 10 stycznia, wystartują: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk oraz nowy kandydat - poseł Bartosz Romowicz.

Ewentualna druga tura wyborów ma zostać przeprowadzona 12 stycznia.

Hołownia nie wystartuje na przewodniczącego

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 roku, w których zdobył 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która dostała 14,4 proc. głosów.

Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 roku. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie znajdują się pod względem poparcia pod progiem wyborczym.

