Jest "lex Tusk", ale nie ma komisji. "PiS się przekonał, że to nie pojedzie. Teraz jest następny temat"

Nie możemy brać udziału w tej całej farsie, która ma służyć tylko i wyłącznie igrzyskom podczas kampanii wyborczej - mówiła w "Kampanii #BezKitu" Marzena Okła-Drewnowicz, odnosząc się do ustawy "lex Tusk", powołującej komisję do spraw badania wpływów Rosji. Piotr Król (PiS) przekonywał, że "chodzi o to, żeby pokazać ludziom, jak głęboko sięgały te wpływy". - Jeżeli ktoś nie ma czegoś na sumieniu, to czego ma się bać - dodał.