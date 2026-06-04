Jest decyzja Ukrainy w sprawie kolejnych ekshumacji szczątków polskich ofiar na Wołyniu
Ołeksandr Ałfiorow poinformował w mediach społecznościowych, że "decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych".
"Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku" - oświadczył szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP).
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Źródło: PAP