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Polska

Jest decyzja Ukrainy w sprawie kolejnych ekshumacji szczątków polskich ofiar na Wołyniu

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Cienkowska o sprawie ekshumacji w Ukrainie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko/PAP
Ukraina wydała zgodę na ekshumacje szczątków polskich ofiar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie - przekazał szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow.

Ołeksandr Ałfiorow poinformował w mediach społecznościowych, że "decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych".

"Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko Wielkie (obecnie ulica Warszawska we Lwowie), gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, a także o miejsca pochówku mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka (obecnie gmina wiejska Riwne w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego), którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku" - oświadczył szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP).

"To przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób"
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"To przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób"

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Źródło: PAP
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Tagi:
Ukraina
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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