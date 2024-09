Jest decyzja sądu o areszcie dla Tomasza Szmydta. Chodzi o aferę hejterską  

Wrocławski sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla byłego sędziego Tomasza Szmydta podejrzanego o popełnianie przestępstw w tak zwanej aferze hejterskiej. Przebywa on na Białorusi i od maja poszukiwany jest listem gończym, jako osoba podejrzana o szpiegostwo. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wnioskowała o areszt, aby można było go ścigać także w sprawie tak zwanej afery hejterskiej.