"Żegnamy człowieka, który szedł drogą trudną". Pogrzeb posła Jerzego Wilka

Premier i prezes PiS na mszy

"Był człowiekiem, który robił to, co zapowiadał"

- Był człowiekiem, który robił to, co zapowiadał, który w trakcie kampanii z 2013 roku zapowiedział, że wiele rzeczy w Elblągu zmieni i wykonał ten program w 100 procentach. Zrobił wszystko, co zapowiedział - mówił Jarosław Kaczyński, nawiązując do wygranej kampanii w przedterminowych wyborach na prezydenta Elbląga. - Był przy tym człowiekiem spokojnym, cichym, w jakieś mierze wycofanym, a łączył te cechy z energią, umiejętnością działania, umiejętnością doboru współpracowników, tym wszystkim, co buduje sukces, ale nie sukces osobisty, indywidualny, ale sukces zbiorowy - wspominał zmarłego posła prezes PiS.