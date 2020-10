Zakażony koronawirusem poseł PiS w szpitalu. "Jestem pod tlenem, słabiutki"

O potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poseł PiS Jerzy Polaczek poinformował w miniony wtorek. W środę wieczorem karetka pogotowia przewiozła go do szpitala MSWiA w Katowicach.

"Nikomu nie życzę takiego 'zwykłego przeziębienia'"

"Apeluję do was! Bądźcie ostrożni i odpowiedzialni, bo nikomu nie życzę takiego 'zwykłego przeziębienia'. Bądźcie zdrowi!" - napisał we wtorek na Facebooku pochodzący z Piekar Śląskich poseł PiS. Po swoim wpisie polityk otrzymał wiele życzeń szybkiego powrotu do zdrowia i wyrazów wsparcia.