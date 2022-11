Owsiak o Państwowym Instytucie Medycznym: skandal i rozbój w biały dzień

Jerzy Owsiak odniósł się w mediach społecznościowych do przyjęcia przez Sejm ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym. Na jej podstawie Centralny Szpital Kliniczny (CSK) MSWiA przekształci się w placówkę badawczą. Szef WOŚP stwierdził, że politycy stworzyli dla siebie "osobny szpital", a utworzenie takiej placówki to "skandal i rozbój w biały dzień".

Jerzy Owsiak na początku swojego wpisu przypomniał, jaki jest cel nadchodzącego 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Podczas zbliżającego się 31. Finału WOŚP mówimy o 'wygranej z sepsą' i po raz pierwszy grać będziemy dla wszystkich - dużych i małych" - czytamy. "W polskich szpitalach brakuje urządzeń laboratoryjnych, które mogą bardzo szybko zdiagnozować pacjenta i w przypadku sepsy zastosować natychmiastowe, celowane leczenie. Każdy Finał to nie tylko realizacja tematu wiodącego, ale także non stop kupowanie sprzętu medycznego, który był wcześniej kupowany przez nas i najnormalniej w świecie się zużywa. Wtedy wszyscy natychmiast piszą do nas" - dodał szef WOŚP.

"W tym wszystkim Sejm mega przeważającą większością głosów uchwalił ustawę o Państwowym Instytucie Medycznym. Mówiąc krótko - politycy stworzyli sobie osobny, tylko dla nich, poza wszelką kolejnością, ale także logiką, swój prywatny, co tu dużo gadać, szpital. Bezczelność tego projektu nieprawdopodobna" - ocenia Owsiak.

"Kiedy nasze fundacyjne półki uginają się od segregatorów z prośbami o sprzęt medyczny, grupa 270 posłów ustaliła, czyli przegłosowała, prywatną służbę zdrowia dla siebie" - twierdzi szef WOŚP. "Sami piszą 'instytut ma udzielać świadczeń opieki zdrowotnej prezydentowi, marszałkom sejmu, senatu oraz premierowi w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego […] - tak jak udzielał do tej pory szpital MSWiA'. Budżet na to przedsięwzięcie w 2023 roku to 185,6 mln złotych. Żeby skutecznie wygrać z sepsą w całej Polsce kupując sprzęt do 80 laboratoriów szpitalnych w Polsce, będziemy potrzebowali dużo mniejszą kwotę. Wynika z tego, że ta ogromna suma będzie tworzyła szpital, który codziennie, 24 godziny na dobę będzie w pogotowiu dla chorego prezydenta, marszałków, premiera, tak jakby do tej pory szpital MSWiA nie był na to gotowy. Największy absurd tego przedsięwzięcia - otworzyć szpital w szpitalu" - pisze dalej.

"Po raz kolejny moje, obywatela tego kraju, pieniądze będą skandalicznie wydane w coraz bardziej prywatyzującej się polityce. Własna telewizja, własne szpitale, własne biznesy, własne spółki" - kontynuuje Owsiak. I dodaje, że to "skandal i rozbój w biały dzień".

"Chciałoby się poprosić Polaków, abyśmy my, Obywatele, stworzyli własną ochronę zdrowia za własne pieniądze, za własne podatki, która by służyła wszystkim obywatelom równo. Może kiedyś tego dożyjemy. Przynajmniej walczmy o to, bo za chwilę okaże się, że coraz więcej będzie po prostu 'nie nasze', chociaż za to płacimy" - pisze na zakończenie Owsiak.

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawę, do której odnosi się Owsiak, Sejm uchwalił 16 listopada. Za ustawą głosowało 270 posłów, 126 było przeciwko, 48 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z przyjętą ustawą Państwowy Instytut Medyczny powstanie w wyniku przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) MSWiA. Dzięki przekształceniu lecznica ma się stać placówką badawczą.

Według autorów projektu, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny w drodze ustawy, umożliwi płynne przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do instytutu badawczego, bez konieczności przeprowadzania likwidacji CSK MSWiA. Regulacja ma też pozwolić na uniknięcie komplikacji natury formalnej związanych z brakiem następstwa prawnego pomiędzy przekształcanym podmiotem, a nowo powstałym instytutem badawczym. W drodze ustawy - jak zauważono - możliwa jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków CSK MSWiA.

Instytut z dniem przekształcenia będzie miał wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był CSK MSWiA oraz przejmie jego pracowników. Rozwiązanie ma zapobiec wystąpieniu trudności z zapewnieniem zasobów kadrowych i tym samym przyczynić się do zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży, który nadzorował prace nad projektem ustawy, odpowiadając w czasie debaty sejmowej na pytania posłów przekonywał, że inicjatywa przekształcenia placówki wyszła od samych lekarzy szpitala MSWiA oraz byłych i obecnych władz tej placówki. - Pomysł przekształcenia CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny nie zrodził się w gmachu ministerstwa na Batorego. Ten pomysł powstał na Wołoskiej, w CSK MSWiA - tłumaczył wiceszef MSWiA.

Odpowiadając natomiast na pytania o finansowanie i zadłużenie szpitala zwrócił uwagę między innymi na to, że przekształcenie szpitala w instytut sprawi, że ten będzie mógł pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. CSK, jako podmiot leczniczy, nie mógł o nie wnioskować samodzielnie.

