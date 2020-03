Owsiak: bardzo szanuję ministra zdrowia

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski wprowadza spokój - ocenił w "Faktach po Faktach" Jerzy Owsiak. Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy zaznaczył jednak, że "życie pokaże", na ile do udzielanych przez ministra informacji o koronawirusie w Polsce "można mieć zaufanie". Przyznał, że sam ma "ograniczone zaufanie do wielu komunikatów" rządu.

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać 186 133 610 złotych i 66 groszy. To ponad 10 milionów złotych więcej niż w poprzednim roku. O rezultacie zbiórki informował w niedzielę Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rekordowa zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy TVN24

Owsiak: to jest niesamowita machina, która pokazuje, jak jesteśmy ponad podziałami

Owsiak w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 podziękował "wszystkim Polakom, rodakom, którzy zbierali nie tylko w Polsce, ale na całym świecie". Jak mówił, podczas tegorocznego Finału WOŚP "tylko w samych puszkach" udało się zebrać 117 milionów złotych.

- To jest dużo więcej niż było rok temu - podkreślił. Owsiak zauważył, że 99 sztabów Orkiestry, "które grały na całym świecie, pokazuje Polaków takich aktywnych". - Po raz pierwszy, kiedy mieliśmy finał, istotnie był to happening - wspominał. - Po 28 latach widać, że to jest niesamowita machina, która pokazuje, (...) jak jesteśmy ponad podziałami - zaznaczył Jerzy Owsiak.

"Panie prezydencie, telewizja jeszcze nikogo nie wyleczyła"

Szef WOŚP komentował podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającej w 2020 roku rekompensatę w wysokości prawie dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych - radia i telewizji. - To są przeogromne pieniądze, a tam jest na rok dla telewizji, która ma uczyć i bawić - dodał.

- Panie prezydencie, telewizja jeszcze nikogo nie wyleczyła - mówił Owsiak do Andrzeja Dudy. Ocenił przy tym, że to nie Sejm, rząd i prezydent powinni "zajmować się tym, czy telewizja będzie miała te pieniądze, czy też nie". - Jest budżet. (...) Wszystko jest budżetowane, zwłaszcza telewizja - argumentował.

Owsiak: panie prezydencie, telewizja jeszcze nikogo nie wyleczyła TVN24

Owsiak: bardzo szanuję ministra zdrowia

Jerzy Owsiak, pytany, w jaki sposób WOŚP mogłaby pomóc wobec rosnącego zagrożenia koronawirusem w Polsce, przyznał, że "trudno mu powiedzieć". - Wsłuchujemy się w potrzeby, wsłuchujemy się w to, co my (możemy zrobić - red.) jako fundacja, która kupuje sprzęt, która kupuje wszystko, co jest związane z naszym zdrowiem i ratowaniem życia - dodał. - Powiedzieliśmy, że z naszej strony taką ofertę przedstawiamy - zapewnił Owsiak.

Owsiak: bardzo szanuję ministra zdrowia TVN24

Gość TVN24, mówiąc o ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim, przyznał, że "szanuje bardzo kardiologa". Ocenił, że szef resortu w obecnej sytuacji "wprowadza spokój i informuje". - Życie pokaże, na ile te informacje są informacjami, do których można mieć zaufanie - dodał Owsiak. Przyznał, że ma "ograniczone zaufanie do wielu komunikatów, które są przedstawiane przez rząd, ponieważ one często nie rozwiązują problemów na różnej płaszczyźnie".

akr

Źródło: TVN24