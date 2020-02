Owsiak: prezydent nie dba o zdrowie Polaków

- Bardzo bym chciał, żeby prezydent zawetował ustawę, ale nie wierzę, że to zrobi - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Odniósł się do nowelizacji przewidującej przekazanie niemal dwóch miliardów złotych dla mediów państwowych.

Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak pytany w "Faktach po Faktach", czy spotkałby się z prezydentem, żeby pomóc mu rozstrzygnąć dylemat - dwa miliardy złotych na onkologię czy rządowe media, odparł, że "próbował kiedyś pisać do Andrzeja Dudy w sprawie geriatrii, kiedy jego podpis oznaczał, że geriatria wyskakuje z osobnej puli pieniędzy, którą by miała zagwarantowaną na swoje działania".

Dodał, że zapytałby także prezydenta, czy wie, na co dwa miliardy złotych dla mediów państwowych mają być wydane. - Proszę podać dokładnie, jaki jest plan wydania tych dwóch miliardów. A może jest jakiś proroczy plan, który będzie nam pokazywał programy o zdrowiu? - pytał, zwracając się do prezydenta.

- To, co robi fundacja taka jak nasza i podobne fundacje, to jest plan. Teraz już budujemy plan, co będziemy kupowali za pieniądze z tego finału. I ten plan jest niezwykle precyzyjny. Jeżeli kupimy czegoś więcej to dlatego, że wynegocjujemy lepsze ceny, ale dokładnie wiemy, gdzie ten sprzęt ma iść - podkreślił Owsiak.