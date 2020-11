Hausner: weto unijnego budżetu nie ma ekonomicznego i społecznego sensu

- W dalszym ciągu trwamy w naszych słabościach utrwalonych, a jednocześnie je pogłębiamy. To się staje już patologią. To co było słabością, staje się patologią – ocenił.

"To co było słabością, staje się patologią"

"To co było słabością, staje się patologią" TVN24

"Jaki jest program, który nie pozwala zadłużać się dalej?"

Pytany o obecną diagnozę finansów publicznych i gospodarki, powiedział, że "my możemy patrzeć na to, co się dzieje tu i teraz i pominąć to, co będzie potem".