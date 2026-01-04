Logo strona główna
Polska

Po zaostrzeniu konfliktu zawieszono loty. MSZ o sytuacji Polaków na jemeńskiej wyspie

Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Polska ambasada w Arabii Saudyjskiej pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy, mimo ostrzeżeń MSZ, zdecydowali się na wyjazd na jemeńską wyspę Sokotra - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Dodał, że według informacji ministerstwa warunki, w jakich obecnie przebywają Polacy, są dobre. W ostatnich dniach zaostrzył się trwający od lat w tym regionie konflikt zbrojny. W związku z tym zamknięto przestrzeń powietrzną nad wyspą.

Sokotra - wyspa należąca do Jemenu - leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu – w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną. Przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz. Rejestracji w systemie można dokonać bezpośrednio na stronie resortu.

Źródło: Google Maps

Polska placówka jest "w stałym kontakcie" z Polakami

Rzecznik MSZ podkreślił w komunikacie, że polska ambasada w Arabii Saudyjskiej "pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy – mimo ostrzeżeń MSZ – zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra".

"Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - przekazał Wewiór.

Jak podał tygodnik Angora, na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży "Torre". Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.

Zaostrzenie walk w Jemenie

W ostatnich tygodniach wschodnia część Jemenu stała się celem nowej ofensywy. Separatyści z Rady Przejściowej Południa (Southern Transitional Council - STC), wspierani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, zajęli duże tereny w obfitującej w złoża ropy naftowej, położonej na południowym wschodzie Jemenu prowincji Hadramaut, która sąsiaduje z Arabią Saudyjską, oraz w pobliskiej prowincji Al-Mahra.

Rząd Jemenu, wspierany przez Arabię Saudyjską, rozpoczął kontratak. Gubernator prowincji Hadramaut ogłosił rozpoczęcie operacji "pokojowego" przejmowania baz wojskowych STC.

Nowy front wojny domowej w Jemenie
Nowy front wojny domowej w Jemenie

Świat

Na nowo rozgorzała konfrontacja zagraża powolnym negocjacjom pokojowym ze wspieranymi przez Teheran szyickimi rebeliantami Huti. W 2014 roku rozpoczęli oni wojnę domową i wyparli rząd uznawany na arenie międzynarodowej ze stolicy, Sany, co doprowadziło do interwencji wojskowej międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

Wspierani przez Emiraty separatyści z STC początkowo byli częścią koalicji, która w 2015 roku stanęła po stronie rządu Jemenu przeciwko Huti. Później jednak postanowili dążyć do autonomii południa Jemenu, a od 2022 roku są częścią sojuszu kontrolującego południowe obszary kraju.

Trwająca od lat wojna domowa w Jemenie doprowadziła do głębokiego kryzysu humanitarnego i zrujnowała gospodarkę kraju, należącego do najuboższych na świecie. Ponad połowa z około 30 milionów mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej. Miliony dzieci cierpią z powodu niedożywienia.

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

