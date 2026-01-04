Po zaostrzeniu konfliktu zawieszono loty. MSZ o sytuacji Polaków na jemeńskiej wyspie

Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie

Sokotra - wyspa należąca do Jemenu - leży na Oceanie Indyjskim, na wschód od wybrzeży Afryki. Według doniesień medialnych na miejscu znajduje się grupa Polaków, która pojechała tam na wycieczkę z biurem podróży. Z powodu wstrzymanych lotów nie może opuścić wyspy.

"Sokotra znajduje się w bardzo niestabilnym regionie, w którym od lat toczy się konflikt zbrojny. Obecnie sytuacja bezpieczeństwa uległa dalszemu pogorszeniu – w związku z intensyfikacją działań zbrojnych zamknięto przestrzeń powietrzną. Przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zawiesił loty do 6 stycznia br. włącznie" - poinformował w niedzielę na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przypomniał, że polskie MSZ odradza podróże do Jemenu. Dodał, że kontakt w sytuacjach kryzysowych jest ułatwiony dzięki aplikacji Odyseusz. Rejestracji w systemie można dokonać bezpośrednio na stronie resortu.

Polska placówka jest "w stałym kontakcie" z Polakami

Rzecznik MSZ podkreślił w komunikacie, że polska ambasada w Arabii Saudyjskiej "pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP, którzy – mimo ostrzeżeń MSZ – zdecydowali się na wyjazd na wyspę Sokotra".

"Z posiadanych przez nas informacji wynika, że warunki, w jakich obecnie przebywają nasi obywatele, są dobre" - przekazał Wewiór.

Jak podał tygodnik Angora, na Sokotrze przebywa 28-osobowa grupa turystów z biura podróży "Torre". Najprawdopodobniej nie są to jednak wszyscy Polacy przebywający na wyspie.

Zaostrzenie walk w Jemenie

W ostatnich tygodniach wschodnia część Jemenu stała się celem nowej ofensywy. Separatyści z Rady Przejściowej Południa (Southern Transitional Council - STC), wspierani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, zajęli duże tereny w obfitującej w złoża ropy naftowej, położonej na południowym wschodzie Jemenu prowincji Hadramaut, która sąsiaduje z Arabią Saudyjską, oraz w pobliskiej prowincji Al-Mahra.

Rząd Jemenu, wspierany przez Arabię Saudyjską, rozpoczął kontratak. Gubernator prowincji Hadramaut ogłosił rozpoczęcie operacji "pokojowego" przejmowania baz wojskowych STC.

Na nowo rozgorzała konfrontacja zagraża powolnym negocjacjom pokojowym ze wspieranymi przez Teheran szyickimi rebeliantami Huti. W 2014 roku rozpoczęli oni wojnę domową i wyparli rząd uznawany na arenie międzynarodowej ze stolicy, Sany, co doprowadziło do interwencji wojskowej międzynarodowej koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

Wspierani przez Emiraty separatyści z STC początkowo byli częścią koalicji, która w 2015 roku stanęła po stronie rządu Jemenu przeciwko Huti. Później jednak postanowili dążyć do autonomii południa Jemenu, a od 2022 roku są częścią sojuszu kontrolującego południowe obszary kraju.

Trwająca od lat wojna domowa w Jemenie doprowadziła do głębokiego kryzysu humanitarnego i zrujnowała gospodarkę kraju, należącego do najuboższych na świecie. Ponad połowa z około 30 milionów mieszkańców potrzebuje pomocy humanitarnej. Miliony dzieci cierpią z powodu niedożywienia.

